Четверг, 16 марта 2017

Столичная мэрия ежегодно выделяет фонду “Центр развития межличностных коммуникаций”, который патронирует Людмила Путина, субсидии в размере нескольких десятков миллионов рублей. Как передает “Дождь”, указ о выделении фонду финансовой помощи мэр Москвы Сергей Собянин подписал еще в 2015 году.

“Центр развития межличностных коммуникаций” получил финансирование в рамках программы “Социальная поддержка жителей Москвы”. Согласно указу, фонду отошли средства, предназначенные на финансовое обеспечение деятельности госучреждений в Москве. В 2016 году фонд получил 62 миллиона рублей, столько же – в 2017 году, аналогичный размер финансовой поддержки предусмотрен на 2018 и на 2019 годы. Таким образом, в общей сложности в 2016–2019 годы фонд получит от Москвы 248 миллионов рублей.

На эти средства фонд должен “создавать условия для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе”.

Фондом “Центр развития межличностных коммуникаций” управляет Артур Очеретный – второй муж Людмилы Путиной. Согласно выписке из Росреестра на старую квартиру Путиных на Васильевском острове в Петербурге, именно такую фамилию носит сейчас бывшая жена президента России.

Согласно данным “Спарк-Интерфакс”, в 2015 году фонд заработал 60 миллионов рублей. При этом ему принадлежит особняк на Воздвиженке – так называемый “дом Волконского”. “Центр развития межличностных коммуникаций” сдает помещения особняка в аренду компании “Меридиан”, а та пересдает их в субаренду. 99 процентов ООО “Меридиан” принадлежит компании “Интерьерсервис”, стопроцентной владелицей которого является Людмила Шкребнева. Шкребнева – девичья фамилия Людмилы Путиной.

В январе 2016 года “Собеседник” сообщил о втором браке Людмилы Путиной. Как утверждало издание, бывшая жена российского президента, которой уже исполнилось 58 лет, замужем за 37-летним Артуром Очеретным. О нем известно, что ранее он работал в фирме “Арт-шоу-центр”, которая организовывала мероприятия для “Единой России”, ОНФ, “Газпрома” и подобных структур.

Эксперт Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров заявил, что проведенное ФБК расследование подтвердило информацию о втором браке бывшей жены Путина.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не собирается “нарушать традиции и говорить о личной жизни президента”. “Мы этого не делали и не будем делать впредь”, – добавил он. Песков также отказался от комментариев по поводу якобы состоявшегося замужества экс-жены Путина, не подтвердив, но и не опровергнув эти данные. “Людмила Александровна является экс-супругой, Владимир Владимирович и Людмила Александровна в разводе. Соответственно в данном случае я не имею полномочий что-либо говорить о Людмиле Александровне и ее личной жизни”, – пояснил представитель Кремля.