Четверг, 16 марта 2017

Судья Смольнинского райсуда Петербурга Татьяна Матусяк отказалась рассматривать коллективный иск тридцати петербуржцев к городскому комитету управления имуществом о незаконности передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Истцы требовали признать незаконным распоряжение комитета от 30 декабря “Об использовании объекта недвижимости по адресу Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А” с приложением. “Оспариваемое распоряжение не является решением о передаче религиозной организации имущества религиозного значения”, – говорится в постановлении суда. Судья вновь сослалась на правовую позицию вышестоящей инстанции. Горсуд ранее постановил, что план мероприятий о передаче собора не означает саму передачу и не порождает нарушения прав горожан на доступ к музейным ценностям.

В пятницу члены фракции “Партии роста” в заксобрании Петербурга обратились в СКР с просьбой проверить действия чиновников, готовящих передачу Исаакиевского собора РПЦ и объединение Российской государственной и Российской национальной (бывшей Публичной) библиотек. Авторы обращения отмечают, что власти Петербурга начали отдавать распоряжения по реализации этих проектов, несмотря на то что Минкультуры еще не принимало официальных решений о передаче собора и не планирует объединять библиотеки.

Депутаты просят СКР выявить должностных лиц, “причастных к вышеуказанным деяниям” и проверить их действия на предмет превышения должностных полномочий.

Между тем директор музея “Исаакиевский собор” Николай Буров заявил, что не получал никаких письменных распоряжений или указаний об освобождении здания. По его словам, для упаковки экспонатов музея потребуется примерно восемь месяцев, а стоимость этой работы составит 139 миллионов рублей. “В эту сумму входит оценка изготовителей тары, заказ на упаковку, собственно, сама упаковка. Сюда не входят страховка и перевозка, но они значительно меньше. Инструкции, регламентирующие перемещения таких предметов, очень строгие, и мы должны их абсолютно придерживаться”, – отметил Буров. Онподчеркнул, что эти расчеты предварительные. “Мне она (стоимость. – Ред.) показалась высокой, сейчас ее пересчитывают”, сказал директор.

Буров также сообщил, что новое здание музею “еще не предоставлено”.

В четверг судья Матусяк прекратила административное производство по аналогичному иску. Она также сослалась на решение горсуда. На прекращении дела настаивал комитет имущественных отношений администрации Петербурга. Против выступали четверо истцов и представитель Бурова.

Между тем в четверг в Московской патриархии заявили, что официальное обращение передачу собора будет подано только после того как будет определено, какие музейные ценности передадут в пользование РПЦ, а какие останутся музею. При этом в патриархии отметили, что исходят из плана, утвержденного комитетом имущественных отношений Петербурга.

Во вторник РБК со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников сообщил, что власти Петербурга устно потребовали от Бурова к 16 апреля, когда российские православные празднуют Пасху, перевезти экспонаты из храма в новое хранилище. При этом никаких письменных указаний на этот счет нет, отметили источники.

В тот же день вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил, что оснований для переноса музейных экспонатов из собора в другие учреждения нет, поскольку от РПЦ до сих пор не поступила официальная заявка на передачу храма. При этом вице-губернатор признал, что вопрос о перемещении части музейных фондов в случае передачи собора в пользование РПЦ прорабатывается. “Наиболее предпочтительным вариантом для хранения музейных ценностей и размещения экспозиции является Государственный музей истории Петербурга, – отметил Кириллов. – Именно в этом музее до 1963 года и размещалась экспозиция, составившая впоследствии основу музейной экспозиции Исаакиевского собора, который в 1983 году приобрел самостоятельный музейный статус”.

В любом случае юридический статус государственного музея-памятника “Исаакиевский собор” будет сохранен, заверил вице-губернатор. Музей останется в ведении Петербурга и “продолжит полноценную деятельность”, а вопрос с трудоустройством всех сотрудников музея “будет положительно решен”, обещал Кириллов.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.