Четверг, 16 марта 2017

Бывший президент Украины Виктор Янукович действительно обращался к Владимир Путину с просьбой ввести войска. Об этом написала на своей странице в ФБ официальный представитель МИДа Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что речь идет не о письме, а о заявлении.

В 2014 году именно это заявление зачитывал в ООН постпред России Виталий Чуркин. Однако документ не регистрировался и не рассматривался ни в администрации президента России, ни в Совете Федерации. “Заявление было подписано президентом Украины, зачитано в СБ ООН в качестве весьма показательной информации о ситуации на Украине, но никаких решений по нему в АП или в Совфеде России не принималось”, – отметила Захарова.

“Черная дезинформация вновь расцвела своими ядовитыми цветами в мировом медиапространстве”, – охарактеризовала представитель МИДа сообщения СМИ об отрицании российскими официальными лицами существования письма Януковича. “Все просто. Удивительно, как даже прозрачные и открытые для СМИ действия, обрастают легендами и приобретают налет сенсационности”, – написала Захарова.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в 2014 году в Кремле не получали письма Януковича с просьбой ввести войска на Украину. “Никакого письма официально в администрацию президента РФ не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось”, – сказал он.

7 марта с таким же заявлением выступила Генпрокуратура России в своем письме в украинское надзорное ведомство. Как утверждалось в документе, ни в администрации Путина, ни в Совфеде обращения Януковича не получали.

Между тем в ночь на 4 марта 2014-го постпред России в ООН Виталий Чуркин продемонстрировал копию этого документа на экстренном заседании Совбеза ООН. В документе, который был датирован 1 марта того же года, среди прочего говорилось: “Обращаюсь к президенту России В.В.Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины”.

В январе 2017 года секретариат ООН передал Украине факсимиле обращения Януковича, предоставленное Россией. Оно было опубликовано в СМИ.

О существовании письма ранее заявляли и сами Путин и Янукович. Кроме того, сенатор Андрей Клишас сообщал, что обращение того же содержания беглый экс-президент Украины направил и в Совфед.

14 марта Генпрокуратура Украины направила в суд дело, открытое против Януковича. Беглому экс-президенту вменены часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 – часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 – часть 2 статьи 437 УК страны (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет). Процесс будет проходить заочно, поскольку Янукович скрывается в России, которая предоставила ему временное убежище.