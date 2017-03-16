Четверг, 16 марта 2017

Минюст США попросил Россию выдать троих граждан, обвиняемых в киберпреступлениях. Как передает Интерфакс, об этом сообщил представитель ведомства Марк Раймонди.

При этом он отметил, что обвиняемым, несмотря на отсутствие соглашения об экстрадиции между двумя странами, будут предоставлены все полагающиеся права.

“У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях. В США, где будет проведена надлежащая процедура, им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы”, – сказал Раймонди.

Ранее Минюст США обвинил в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году двух сотрудников ФСБ. Один из подозреваемых – старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ майор Дмитрий Докучаев. В России он арестован по делу о госизмене, по которому проходят также замглавы ЦИБ Сергей Михайлов и сотрудник “Лаборатории Касперского” Руслан Стоянов.

Другие фигуранты дела о взломе Yahoo – офицер ФСБ Игорь Сущин, которого издание называет начальником Докучаева, и два хакера, Алексей Белан и Карим Баратов. Всем им предъявят обвинения во взломе, мошенничестве и экономическом шпионаже. Отмечается, что это дело не имеет отношения к взлому серверов Демократической партии США.

Белану уже предъявлены обвинения по двум другим делам. В декабре Минюст США ввел санкции против него, Белана объявили в розыск. Какое-то время он содержался под стражей в Греции, а затем вернулся в Россию, где его, по словам источника The Washington Post, “защищают власти”. Уроженец Казахстана Баратов – гражданин Канады. Его уже арестовали в этой стране.

В сентябре The Wall Street Journal сообщал, что к взлому системы Yahoo! и похищению данных 500 миллионов учетных записей в 2014 году были причастны хакеры из России. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, вторжение было обнаружено через несколько недель после атаки. В Yahoo! пришли к выводу, что она велась с расположенных в России компьютеров, а ее целью были люди, которые вели бизнес в России.

Похищенная хакерами база включает в себя имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, логины и пароли, а также другую личную информацию. Однако в Yahoo! заверили похищенных данных нет информации о банковских счетах и картах пользователей, а также незащищенных паролей.