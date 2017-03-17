Пятница, 17 марта 2017

Любому человеку вполне знакома ситуация, когда и после полноценного и длительного сна чувствуешь себя, мягко говоря, не очень бодро. Или же, наоборот, всего несколько часов сна хватает для получения заряда и бодрости. И тут уже сам назревает вопрос: почему же так происходит? Главным критерием сна обычно является его количество. Мифы о том, что в сутки нужно спать 8 часов, остаются именно мифами. Ведь одному человеку и после 10 часов сна будет сопутствовать недосып, а другому достаточно поспать и 6 часов, а если он проспит на час больше, то появляются «симптомы пересыпа». Всем знакома и другая ситуация, когда звонит будильник, но ты не в состоянии оторваться от кровати и продолжаешь спать, даже если в планах на день у тебя что-то важное и не приемлющее отлагательств. Ведь так часто будильник даёт о себе знать, как будто специально, в самые сладкие часы сна.

Всё это случается именно потому, что мы не научены правильно спать. Именно так, ведь формула здорового сна всё-таки есть. Для того чтобы хорошо высыпаться, каждое утро чувствовать прилив сил и вставать с постели с лёгкостью, стоит знать и соблюдать несколько простых, но очень важных правил.

У человека проходят фазы быстрого и медленного сна, когда он спит. Полноценный ночной сон должен обязательно включать 5-6 подобных циклов. Учёными уже давно была найдена продолжительность этих циклов, что позволяет определить промежуток, в котором организм человека будет в состоянии быстрого сна: в этой фазе человеку легче всего просыпаться.

Если у человека нет хронической бессонницы, то он вполне может заснуть за 15 минут, если ни на что не будет отвлекаться. Время расчёта сна варьируется от подъёма с 6 до 9 утра. Если вам нужно вставать в другое время, то вы сами сможете посчитать по той же формуле, во сколько нужно ложиться, чтобы действительно выспаться.

Итак, если вы встаёте в 6 утра, то ложиться необходимо в 20:45 или 22:15. Это время как раз учитывает среднее время на погружение в сон. Таким образом, поспав 9 часов или 7 с половиной часов, вы одинаково прекрасно выспитесь. Поставив будильник на 6:15, ложиться лучше в 21:00 или в 22:30. Получается, что согласно формуле, каждые 15 минут переноса утреннего подъёма переносятся и во времени, когда нужно идти спать.

Учтите, что если вы решите утром переставить будильник со словами «ещё 5 минут», то это может плохо сказаться на бодрости, ведь необходимо чётко следовать формуле: если подъём в 6:00, значит, строго вставайте в 6:00. Далее получаем ту же картину: если вы встаёте в 6:30, ложитесь спать в 21:15 или 22:45; в 7:00 – 21:45 или 23:15 и так далее для каждых 15 минут. Если подъём назначен на 9:00, то ложитесь в 23:45 или 01:15.

Такая формула здорового сна обязательно поможет вам хорошо выспаться. Возможно, что результат придёт не сразу, и вам трудно будет перестроить свой режим. Например, если перед сном вы любили посмотреть телевизор или почитать книгу, лёжа в кровати, теперь стоит от этого воздержаться. Действуйте по правилу: кровать использовать только для сна. В скором времени вы сможете с лёгкостью засыпать в определённое время. Если по каким-либо причинам вы пропустили «отбой», например, в 20:45, а вставать в 6:00, то, как бы вам не хотелось спать, обязательно подождите до следующего момента засыпания – до 22:15. Не пренебрегайте правилами и не думайте, что лишний час сна принесёт вам наибольшую бодрость, чем следование этому расписанию. Ведь, как уже говорилось ранее, здоровый сон должен быть не только продолжительным, но и правильным с точки зрения фаз сна организма. Высыпаясь, вы точно почувствуете себя готовым на подвиги, готовым двигаться вперёд в хорошем настроении, которое не должно покинуть вас целый день. Такое состояние гармонии и жизнерадостности придаст вам уверенности в себе. Верьте в себя, и тогда у вас обязательно всё получится!

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