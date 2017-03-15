Среда, 15 марта 2017

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла в нижнюю палату проект постановления об амнистии по случаю годовщины аннексии Крыма. Карточка документа помещена на сайте нижней палаты, однако сам проект там не опубликован. В числе инициаторов амнистии – Вадим Деньгин, Ярослав Нилов, Михаил Дегтярев и Алексей Диденко.

Как передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к постановлению, амнистировать предполагается лиц, осужденных на сроки до пяти лет за преступления небольшой и средней тяжести, а также несовершеннолетних, беременных, имеющих малолетних детей, мужчин и женщин пенсионного возраста, инвалидов I-III групп. Оговаривается, что от отбывания наказания не могут быть освобождены те, кто осужден “за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилование, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления”, а также злостные рецидивисты.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству единорос Павел Крашенинников заметил агентству, что относится к инициативе жириновцев “настороженно”. “По одним и тем же статьям невозможно постоянно проводить амнистии, – пояснил он. – Легче тогда либерализировать уголовное право. А то мы одной рукой тащим в тюрьму, а другой выпускаем. Это неправильно, это несправедливо, дорого и никакого отношения к правосудию не имеет”.

Последняя по времени амнистия была объявлена в апреле 2015 года к 70-летию победы в германо-советской войне. Как передает ТАСС со ссылкой на ФСИН, на свободу вышли около 225 тысяч осужденных.