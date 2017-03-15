Среда, 15 марта 2017

В Ставрополе оперативники ЦПЭ с собакой явились с обыском к лидеру регионального отделения “Молодежного Яблока” Кириллу Бобро. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Виталий Зубенко.

В ходе обыска силовики заявили, будто обнаружили в куртке активиста пакетик с неким порошком зеленого цвета.

Иной информации по состоянию на 12:50 мск нет. Сам Бобро после появления визитеров попытался вести трансляцию на своей ФБ-странице, однако опубликованное видео длится лишь 11 секунд.

28 февраля Ленинский райсуд Ставрополя арестовал Бобро на трое суток за одиночный пикет с лозунгом “Долой чекистов!” у здания краевого УФСБ. Оппозиционера объявили виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без согласования). После оглашения постановления активист объявил голодовку протеста.

Пикеты у главка спецслужбы прошли 18 февраля. В них участвовали трое членов “Молодежного Яблока”. Непосредственным поводом к акции стало незаконное преследование силовиками активистки “Яблока” Анастасии Антонец, которую угрозами вынуждали прекратить общественную деятельность.

Бобро и еще двое активистов, сменяя друг друга, держали плакат с текстом “В Ставрополе ФСБ и центр “Э” оказывают давление на “Молодежное Яблоко”. Нет репрессиям. Долой чекистов!”. Полицейские, наблюдавшие за акцией, никаких претензий к ее участникам не высказывали.

Однако 22 февраля Бобро был задержан. Оппозиционера оставили на ночь в отделе; там на него сфабриковали протокол.

На разбирательстве судья заявил, что, поскольку участники пикетов были объединены общей организацией и идеей, о проведении акции следовало уведомить власти. Бобро был объявлен организатором на том основании, что он возглавляет региональное отделение “Молодежного Яблока”, а также поместил во “Вконтакте” сообщение об акции.

При этом еще один участник пикетов, Иван Танский, на которого также оформили протокол, был в суде оправдан.