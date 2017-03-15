Среда, 15 марта 2017

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в 2014 году не получали письма Виктора Януковича с просьбой ввести войска на Украину. “Никакого письма официально в администрацию президента РФ не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось”, – передает ТАСС слова чиновника.

7 марта с таким же заявлением выступила Генпрокуратура России в своем письме в украинское надзорное ведомство. Как утверждалось в документе, ни в администрации Путина, ни в Совфеде обращения Януковича не получали.

Между тем в ночь на 4 марта 2014-го постпред России в ООН Виталий Чуркин продемонстрировал копию этого письма на экстренном заседании Совбеза ООН. В документе, который был датирован 1 марта того же года, среди прочего говорилось: “Обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины”.

В январе 2017 года секретариат ООН передал Украине факсимиле обращения Януковича, предоставленное Россией. Оно было опубликовано в СМИ.

О существовании письма ранее заявляли и сами Путин и Янукович. Кроме того, сенатор Андрей Клишас сообщал, что обращение того же содержания беглый экс-президент Украины направил и в Совфед.

14 марта Генпрокуратура Украины направила в суд дело, открытое против Януковича. Беглому экс-президенту вменены часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 – часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 – часть 2 статьи 437 УК страны (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет).

Разбирательство будет проходить заочно, поскольку Янукович скрывается в России, которая предоставила ему временное убежище.