Среда, 15 марта 2017

Житель города Энгельс Саратовской области Олег Сацюк приговорен к полутора годам общего режима со штрафом 100 тысяч рублей по обвинению в попытке продажи датчиков для российских истребителей и документации к ним на Украину. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на региональное УФСБ.

48-летнему Сацюку были вменены часть 3 статьи 30 – часть 1 статьи 226.1 УК (покушение на контрабанду материалов для военной техники). Он заявил о признании вины и раскаянии; дело рассматривалось в особом порядке.

“Версия-Саратов” – также со ссылкой на областное управление спецслужбы – уточняет, что приговор уже вступил в законную силу. Когда он был вынесен, неизвестно; сайт Энгельсского райсуда, которому в соответствии со статьей 31 УПК подсудно дело, по состоянию на 14 часов четверга по Москве недоступен.

Сацюк был задержан 31 мая 2016 года при получении от покупателя 4800 долларов за несколько датчиков напора потока воздуха СПТ-88-2,2Л и СПТ-88-2,2У и паспорта к ним. Как заявляет спецслужба, в гражданском самолетостроении эти устройства не применяются – они используются в реактивных двигателях истребителей Су-27 и МиГ-29.

Покупателем, утверждается в деле, был гражданин Украины, знакомый Сацюка, датчики же предназначались для вывоза в соседнюю страну. В сообщении говорится, что осужденный считал своего знакомого представителем украинской авиационной компании. Кем он был в действительности, не уточняется.

На кадрах задержания Сацюка, распространенных ФСБ, в соседнем с ним кресле сидит некий мужчина, которому оперативники также приказывают положить руки на подлокотники и широко расставить ноги. На 12-й секунде записи видна монтажная склейка – кадры, на которые попало лицо второго мужчины, вырезаны.

Где Сацюк взял датчики и документы к ним, ФСБ не уточняет.

Между тем “Медуза” отмечает, что объявления о покупке датчиков, за продажу которых осужден житель Энгельса, имеются на российской доске объявлений Avia-Board.com.