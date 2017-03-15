Среда, 15 марта 2017

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие принятое днем раньше решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против пяти украинских банков, в капитале которых есть доля российских государственных банков. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Речь идет о Сбербанке – дочернем отделении одноименного российского учреждения, – “ВиЭс банке”, Проминвестбанке, ВТБ-банке и БМ-банке.

Санкции введены на срок один год. Их цель – предотвратить вывод капиталов с Украины в пользу связанных с банками лиц.

Кабмину и Национальному банку Украины поручено запретить размещение в этих банках средств государственных предприятий, учреждений и организаций, а также коммерческих фирм с долей государства в уставном капитале.

На МИД возложена обязанность проинформировать о санкциях иностранные государства, в том числе страны – члены ЕС и США, и предложить им принять против этих банков такие же меры.

Указ вступил в силу с момента подписания.

Накануне СНБО на экстренном заседании поручил Нацбанку и СБУ проанализировать деятельность кредитных учреждений Украины, в капитале которых есть доля российских государственных банков, и в течение суток внести предложения, в частности относительно введения санкций против этих учреждений.

На том же заседании было принято решение о полной приостановке транспортного сообщения с контролируемыми Россией территориями Донбасса и Приазовья до тех пор, пока захваченные боевиками ДНР и ЛНР предприятия не будут возвращены под юрисдикцию Украины. Исключение сделано только для гуманитарных грузов, ввозимых как украинскими, так и международными организациями.

Первые атаки на офисы российских банков прошли 30 января, после начала провокаций России в Авдеевке. У киевских офисов Проминвестбанка, БМ-банка, ВТБ-банка и Альфа-банка разлили красную краску. Также активисты расклеили на стенах стикеры с надписями “Добро пожаловать в Россию” (на русском) и “Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт” (на украинском). 3 февраля активисты партии “Национальный корпус”, возглавляемой основателем полка “Азов”, депутатом Верховной рады Андреем Билецким, заварили ворота и входную дверь ВТБ-банка.

В марте нападения возобновились, после того как в России Сбербанк начал обслуживать лиц с паспортами ДНР и ЛНР. В ночь на 13-е число в нескольких областях Украины активисты гражданского корпуса “Азов” заблокировали работу десятков банкоматов российских банков. Они заклеили витрины и двери офисов стикерами, а сами банкоматы залили монтажной пеной. Акция была названа Rusbankover.

Днем 13 марта активисты “Национального корпуса” замуровали центральный офис дочернего отделения Сбербанка в Киеве. Билецкий заверил, что партия не позволит Сбербанку работать в стране и для этого будет блокировать его отделения по всей Украине.