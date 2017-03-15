Среда, 15 марта 2017

В Москве по запросу властей Узбекистана задержан журналист “Новой газеты” Али Феруз. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного редактора издания Дмитрий Муратова.

“Наш корреспондент действительно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы”, – сказал Муратов.

Феруза отвезлия в ОВД “Пресня”, с ним “работает следователь”. В чем конкретно обвиняют журналиста узбекские власти, неизвестно.

“На данный момент мы привлекли адвокатов, чтобы помешать его экстрадиции в Узбекистан и добиться того, чтобы он остался в нашей стране, – отметил Муратов. – Счет идет буквально на часы”.

Главред “Новой” заявил, что “категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении Феруза”. По словам Муратова, биография Феруза ранее была досконально проверена российским МВД, за два года работы в редакции к нему также не было никаких претензий.

“Сам Феруз в настоящий момент находится в ожидании получения российского вида на жительство. Он сам родился и учился на Алтае”, – уточнил Муратов.

В отделе полиции Ферузу стало плохо из-за недлеченного гриппа, поднялась температура. Журналисту вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели его и решили госпитализировать. В больницу Феруза повезли без конвоя, в сопровождении одного из адвокатов.

Полицейские между тем сообщили, что причиной задержания Феруза стало нарушение им иммиграционных правил (статья 18.11 КоАП). На журналиста составили административный протокол и взяли подписку о явке в суд.

Узбекистан регулярно требует выдачи своих граждан, находящихся в России. В мае 2014 года ЕСПЧ запретил России выдачу в Узбекистан четырех граждан этой страны, против которых на родине открыли дело о религиозном экстремизме. Суд указал, что их экстрадиция, на которой настаивал Ташкент, нарушит статью 3 Европейской конвенции (запрет пыток и бесчеловечного обращения).

В августе 2016 года в Москве силовики из Службы национальной безопасности Узбекистана попытались похитить сотрудника Общества политических эмигрантов Центральной Азии Рахмиддина Камолова. Однако попытка оказалась неудачной, и в итоге узбекские силовики передали Камолова российским. Правозащитника доставили в ОП “Капотня”. Позже выяснилось, что узбекские власти не успели передать документы на экстрадицию Камолова. В итоге его освободили.