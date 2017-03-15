Среда, 15 марта 2017

Судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов оштрафовал рэпера Давида Нуриева (Птаху) на 200 тысяч рублей по делу об экстремизме. Об этом сообщает BFM.Ru. Как уточняет РИА “Новости”, действие подписки о невыезде, взятой с музыканта, Найденов отменил, хотя в решениях по многим подобным делам оно продлевается до вступления приговора в законную силу.

Птаха был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц, объединенной по признаку “оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников”). Такой “социальной группой” в деле названо движение “Антидилер”, основанное экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, бывшим профессиональным дзюдоистом Дмитрием Носовым.

Прокурор требовал для подсудимого полтора года условно.

Музыкант полностью признал вину и принес извинения “Антидилеру”. Дело рассматривалось в особом порядке; процесс прошел в одно заседание.

После оглашения приговора Птаха заявил: “”Я нарушил закон нашей страны – меня оштрафовали; я думаю, даже заслуженно. Я не поменяю мнение об этих людях и организациях, но высказываться в такой форме я не стану: не надо давать шанса зацепиться”.

Ранее в четверг ТАСС передавал, что московская полиция подозревает Птаху в заведомо ложном сообщении о теракте. Как утверждалось, ночью неизвестный мужчина позвонил силовикам и сообщил, что по адресу Ордынский тупик, 6 заложена бомба. Наряд, выехавший по звонку, бомбы не обнаружил. При этом по названному адресу находится стройка.

По каким причинам полицейские заподозрили в звонке именно Птаху, агентство не уточнило. О том, подтвердились ли подозрения или же были нет, в дальнейшем не сообщалось.

3 октября 2016 года Найденов оштрафовал по делу об экстремизме блогера Антона Носика. При этом приговор был вынесен по новой, ужесточенной редакции части 1 статьи 282 УК, которая на момент вмененного блогеру эпизода не действовала. В дальнейшем Мосгорсуд оставил приговор в силе, но сумму штрафа снизил до уровня, установленного прежней редакцией нормы.

21 октября 2016-го Найденов отправил под домашний арест Дмитрия Демушкина – политика-националиста, также обвиненного в экстремизме. До этого почти год Демушкин находился под подпиской о невыезде.

Дело против Птахи возбудил 7 сентября 2016 года старший следователь Мещанского межрайотдела московского главка СКР лейтенант юстиции С. Шаповалов. Оно было открыто по материалам, поступившим из прокуратуры столицы, федерального главка ЦПЭ и 4-го отдела службы защиты конституционного строя УФСБ по Москве и Подмосковью.

На другой день, по возвращении музыканта из поездки, к нему явились с обыском, в ходе которого ничего изъято не было. Затем последовал допрос в отделе СКР, по окончании которого у Птахи взяли подписку о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стало заявление Птахи, сделанное на концерте в честь дня рождения рэпера Гуфа, состоявшемся в московском клубе “16 тонн” 23 сентября 2015 года.

Гуф (Алексей Долматов) – коллега Птахи по группе Centr. Третий участник проекта – Слим (Вадим Мотылев). 21 сентября 2015-го, когда группа находилась на гастролях в Красноярске, Госнаркоконтроль задержал Гуфа и Слима по доносу “Антидилера”; Птахе удалось скрыться. На другой день мировой суд арестовал Гуфа на шесть, а Слима – на пять суток по статье КоАП об употреблении наркотиков.

Речь Птахи на концерте была посвящена “активистам” – “людям, которые сотрудничают с правоохранительными органами”. “Активисты – это бляди, – заявил артист. – Если нечаянно кто-нибудь увидит какую-нибудь машину с “Антидилером”, обязательно напишите на ней слово “хуй”.

“Потому что нормальный пацан в активисты не пойдет, – пояснил Птаха. – Он либо, блядь, пидар какой-то конченый, либо обиженный с детства”.

Заявление Птахи – 3:25 и далее:

Птахе 35 лет. Музыкальную карьеру он начал в 1996-м. Записал семь сольных альбомов (изданы пять) и около двух десятков синглов. Помимо проекта Centr участвовал в группах “Отверженные” и “Три кита”; с этими тремя группами записал в общей сложности семь альбомов. Автор саундтреков к ряду фильмов; сам также снялся в нескольких картинах, в числе которых “Жара” и “Обитаемый остров”.

“Антидилер”, как утверждается на сайте движения, действует более чем в 50 городах России. В числе декларируемых задач – “содействие государственным службам в борьбе с наркопреступностью”. “Мы работаем исключительно в рамках закона при поддержке органов правопорядка, – заявляется на сайте. – Наше движение на хорошем счету в ФСКН, угро, транспортной полиции и других структурах МВД”.

В ноябре 2015 года боевики “Антидилера” дважды являлись на фестиваль активистского искусства “Медиаудар”. В первый раз они задавали провокационные вопросы и обвиняли организаторов мероприятия в пропаганде употребления наркотиков. Два дня спустя “Антидилер” вызвал на фестиваль полицию и подбросил в галерею, где проходило мероприятие, некий диск.

Носов в апреле 2016-го был исключен из ЛДПР с формулировкой “за утрату связи с партией”. Его обвинили в увлечении личным пиаром, инструментом которого назвали как раз “Антидилер”. Утверждалось также, что это движение является ничем иным, как “личной гвардией” Носова.

Первые обвинения в адрес депутата в связи с деятельностью “Антидилера” глава высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев высказал именно после ареста Гуфа. Именно Носов, по словам функционера, был инициатором задержания артиста. “Все действия Носова к партии никакого отношения не имеют, – подчеркнул Лебедев. – Депутатом от ЛДПР он больше не будет”.

На сентябрьских выборах в Госдуму Носов выдвигался от КПРФ, однако занял второе место, проиграв единоросу.