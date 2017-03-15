Среда, 15 марта 2017

В вузах Свердловской области запущен пилотный проект по преподаванию в вузах курса “Основы духовной безопасности”. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Курс разработали преподаватели Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Программа получила одобрение в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.

Новый учебный курс адресован студентам нетеологических факультетов и рассчитан на 6-8 лекционных часов, говорится в сообщении. По словам авторов, введение такой учебной программы вызвана необходимостью “защитить молодежь от деструктивного влияния со стороны представителей тоталитарных сект и экстремистских течений”. Среди тем, которые затрагивают лекторы, “Религиозный и политический экстремизм”, “Духовно-нравственный идеал традиционных религий России”, “Секты и сектантство”.

“Наши преподаватели уже прочитали этот курс студентам-третьекурсникам Уральского государственного экономического университета. Лекции были восприняты весьма положительно и руководством вуза, и студентами. Наша программа там читалась в рамках обязательной дисциплины “Основы безопасности жизнедеятельности”. Эта дисциплина есть в образовательном стандарте по всем направлениям подготовки специалистов, но на уроках ОБЖ в первую очередь учат действовать при пожаре, техногенных катастрофах, а вот защитить себя от ментального влияния, которое может разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких, не учат”, – сказала ректор Миссионерского института Наталия Дьячкова.

30 ноября завсектором синодального отдела религиозного образования и катехизации диакон Герман Демидов заявил о необходимости расширения школьного курса “Основы религиозных культур и светской этики”. По мнению диакона, программау невозможно полноценно освоить в рамках отведенных на него часов.

“Не стоит забывать, что сейчас в случае с ОРКСЭ речь идет всего о 30 учебных часах, которые, по сути, в сознании школьника ничего не меняют, не изменят его мировоззрения, не дадут ему конкурентоспособной точки опоры в жизни”, – сказал диакон. По его словам, пока предмет не будет адекватно представлен в сетке часов, “к нему не будет серьезного отношения, не будет качественной подготовки учебников и профессиональных педагогов”.