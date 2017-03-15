Среда, 15 марта 2017

Кремль отрицает любую возможность сделки с США, связанной с проведением повторного референдума в Крыму в обмен на снятие санкций, сообщает ТАСС. “Об этом не может идти и речи”, – заявил журналистам пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем и.о. официального представителя Госдепартамента Марк Тонер заявил, что введенные в связи с аннексией Крыма санкции США сохранятся, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине”, – говорится в заявлении Тонера по случаю трехлетней годовщины аннексии Крыма.

“США не признают за Россией “референдума” 16 марта 2014 года, ни его попытки аннексии Крыма и продолжающееся нарушение международного права, – подчеркнул представитель Госдепа. – В России организовали нелегитимный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, а вооруженные до зубов иностранные войска оккупировали их земли”.

“За последние три года российские оккупационные “власти” в Крыму вовлечены в кампании по подавлению инакомыслия. Наблюдатели по правам человека зафиксировали насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки и карательные психиатрические госпитализации, – отметил Тонер. – Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергаются судебному преследованию по политическим мотивам и репрессиям”.

9 февраля представитель Белого Дома Шон Спайсер заявил, что США не намерены отменять санкции против России, связанные с аннексией Крыма. “Мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один из них – по Крыму. И я думаю, что постпред США Хейли очень четко высказалась в ООН, что пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции пересматриваться не будут”, – заявил Спайсер.

15 февраля президент США Дональд Трамп сказал, что его предшественник Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. “Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?” – написал Трамп в твиттере.

4 марта был опубликован доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в мире. В нем отмечалось, что российские власти прямо или косвенно способствовали многочисленным нарушениям прав человека как в самой России, так и на территории Украины.

Россия продолжает поддерживать и снабжать пророссийских сепаратистов в Донбассе и тем самым несет ответственность за гибель “тысяч мирных жителей”, а также нарушения прав граждан Украины, в том числе в аннексированном Крыму, отмечается в документе. Эти действия, помимо прочего, способствуют ухудшению ситуации с правами человека в самой России.

7 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Киев, а санкции против России останутся пока в силе.