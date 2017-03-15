Среда, 15 марта 2017

Судья Смольнинского райсуда Петербурга Татьяна Матусяк прекратила административное производство по иску о незаконности распоряжения городского правительства о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Отказывая в рассмотрении по существу, судья сослалась на правовую оценку Петербургского городского суда. Горсуд ранее постановил, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает саму передачу и не порождает нарушения прав горожан на доступ к музейным ценностям.

На прекращении дела настаивал комитет имущественных отношений администрации Петербурга. Против выступали четверо истцов и представитель директора государственного музея-памятника Николая Бурова.

В среду к Смольному было подано новое заявление 32 истцов о незаконности плана передачи собора церкви РПЦ. Истцы изменили аргументацию и считают, что суду будет труднее отклонить иск.

Между тем в четверг в Московской патриархии заявили, что официальное обращение передачу собора будет подано только после того как будет определено, какие музейные ценности передадут в пользование РПЦ, а какие останутся музею. При этом в патриархии отметили, что исходят из плана, утвержденного комитетом имущественных отношений Петербурга.

Во вторник РБК со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников сообщил, что власти Петербурга устно потребовали от директора музея “Исаакиевский собор” Николая Бурова к 16 апреля, когда российские православные празднуют Пасху, перевезти экспонаты из храма в новое хранилище. При этом никаких письменных указаний на этот счет нет, отметили источники.

В тот же день вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил, что оснований для переноса музейных экспонатов из собора в другие учреждения нет, поскольку от РПЦ до сих пор не поступила официальная заявка на передачу храма. При этом вице-губернатор признал, что вопрос о перемещении части музейных фондов в случае передачи собора в пользование РПЦ прорабатывается. “Наиболее предпочтительным вариантом для хранения музейных ценностей и размещения экспозиции является Государственный музей истории Петербурга, – отметил Кириллов. – Именно в этом музее до 1963 года и размещалась экспозиция, составившая впоследствии основу музейной экспозиции Исаакиевского собора, который в 1983 году приобрел самостоятельный музейный статус”.

В любом случае юридический статус государственного музея-памятника “Исаакиевский собор” будет сохранен, заверил вице-губернатор. Музей останется в ведении Петербурга и “продолжит полноценную деятельность”, а вопрос с трудоустройством всех сотрудников музея “будет положительно решен”, обещал Кириллов.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.