Среда, 15 марта 2017

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

“Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления”, – говорится в сообщении.

Сейчас Юревич находится на лечении в Израиле, сообщила его пресс-секретарь Юлия Бобылева. О возбужденном против него уголовном деле экс-губернатор узнал из СМИ. По совам Бобылевой, Юревич пока не готов ничего комментировать, поскольку у него слишком мало информации о сути дела.

Юревич был утвержден на пост губернатора в марте 2010 года. 15 января 2014 года президент Владимир Путин досрочно отправил Юревича в отставку с формулировкой “по собственному желанию”. И.о. губернатора тем же указом был назначен гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Борис Дубровский.

Как писали “Известия”, губернатор был отправлен в отставку, после того как подвергся критике со стороны ОНФ. В декабре 2013 года депутат Госдумы Андрей Красов, член ОНФ, направил Юревичу запрос, в котором потребовал объяснить расходование около 109 миллионов рублей бюджетных средств на личную охрану. Некий источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что чиновник к критике не прислушался. Отмечалось, что Юревич конфликтовал как с силовиками, так и с бизнесом и местной элитой. По словам Калачева, губернатор пытался быть слишком самостоятельной фигурой.

В 2016 году Юревич принимал участие в праймериз партии Единая Россия в преддверии выборов в Государственную Думу 2016 года, однако снял свою кандидатуру из-за “столкновения с сильным административным ресурсом”. Попытка самовыдвижения Юревичу также не удалась. Избирком не зарегистрировал его кандидатуру.