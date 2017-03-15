Среда, 15 марта 2017

В Улан-Удэ в четверг умер бурятский оппозиционный журналист, редактор сайта ARD и основатель Сайта бурятского народа Евгений Хамаганов. Об этом сообщил “Байкал daily”.

Как утверждается, 35-летний Хамаганов страдал сахарным диабетом. 10 марта он был госпитализирован в республиканскую больницу, там 13-го числа впал в кому и скончался в реанимации.

Между тем зампред Фонда имущества Иркутской области Сергей Шоткинов заявил на своей ФБ-странице, что в действительности журналист умер в результате повторного жестокого избиения. “Мы требуем опубликования достоверной информации о причинах его смерти!” – написал Шоткинов.

После первого нападения, совершенного летом 2015-го, Хамаганов уехал из Улан-Удэ в родное село Обуса Осинского района Иркутской области, где продолжал писать статьи. Однако 27 февраля нынешнего года журналист вернулся в Улан-Удэ, чтобы работать непосредственно в редакции ARD. Причиной Шоткинов назвал отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына и назначенные на сентябрь прямые выборы нового руководителя региона.

Политэмигрант Доржо Дугаров написал у себя в Фейсбуке, что месяц назад созванивался с Хамагановым и убеждал его уехать из России, однако тот отказался. “Он мне тогда много про организацию дальнейшего подполья говорил, что надо продолжать сопротивление на месте”, – сообщил друг покойного.

Поздно вечером 12 июля 2015 года на Хамаганова напали сзади, когда он заходил в свой подъезд. Журналисту нанесли удар по затылку, от которого он потерял сознание. После этого его начали избивать. Наутро соседи нашли пострадавшего у гаражей рядом с домом. Хамаганова доставили в нейрохирургию республиканской больницы.

Позже в своей статье, опубликованной “Гранями”, журналист привел выписку из своего эпикриза. В числе прочего у него обнаружили открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионные переломы двух позвонков, закрытую позвоночную травму, переломы лицевых костей.

При этом в СМИ была распространена информация о том, будто журналист напился пьяным и упал с крыши гаража. Характер полученных травм, однако, эту информацию опровергает. С другой стороны, отмечала активистка Раджана Дугарова, некоторые травмы позволяют заключить, что Хамаганова действительно сбросили с высоты.

В качестве возможной версии нападения журналист в своей публикации в “Гранях” назвал месть. За день до избиения он под псевдонимом Владимир Бадмаев опубликовал на ARD статью о продаже спиртсодержащих лосьонов в газетных и табачных киосках Улан-Удэ. В дальнейшем Хамаганову сообщили, что крышует продажу некий высокопоставленный полицейский чиновник. Как утверждалось, он и поручил бандитам избить и дискредитировать журналиста, “выставив его самого алкоголиком, который напивается и падает с гаражей”. “Но работа была проведена грубо, топорно”, – говорилось в статье.