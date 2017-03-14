Вторник, 14 марта 2017

В Твиттере стартовала масштабная хакерская операция в поддержку турецкого режима в его конфликте с Нидерландами и Германией. Как сообщает Le Figaro, утром в среду были взломаны тысячи аккаунтов, включая твиттер-представительства правительственных структур, международных организаций, политиков, СМИ, коммерческих фирм и аккаунты частных лиц. Среди пострадавших Amnesty International, французский Минфин, журнал Forbes, испанское отделение Nike, американский Университет Дьюка.

Во всех взломанных аккаунтах было размещено сообщение на турецком с хэштегами #Nazialmanya и #Nazihollanda (“Нацистская Германия” и “Нацистская Голландия”): “Вот вам османская пощечина. Увидимся 16 апреля (дата конституционного референдума в Турции. – Ред.). Учи турецкий, чтобы понять”. Твит сопровождается пропагандистским видеороликом и свастикой.

Все взломы были совершены через приложение Twitter Counter.

Накануне Турция приостановила дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами. Анкара требует от властей Нидерландов извинений за отказ впустить в страну высших турецких чиновников.

11 марта правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета главы МИДа Турции Мевлюта Чавушоглу. Власти заявили, что визит чиновника в Роттердам несет общественную опасность.

Турецкие власти планировали провести серию митингов с участием министров, чтобы убедить проживающих в Европе соотечественников поддержать изменения в Конституцию на референдуме, намеченном на 16 апреля. Однако мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение митинга в связи с трудностью обеспечения безопасности и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИДа участвовать в нем.

После этого Чавушоглу пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну. В Гааге на это заметили, что в такой ситуации “достижение разумного решения невозможно”.

Позже в тот же день полиция остановила в Роттердаме автомобиль с турецким министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя. Она приехала из Германии и намеревалась попасть в консульство Турции, около которого ее ожидали несколько десятков соотечественников. Однако полицейские заставили ее вернуться в Германию, а демонстрантов разогнала. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни. К разгону были привлечены конные подразделения, а также полицейские с собаками и водометами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Нидерландов “столь же робки, сколь трусливы”, и назвал отказ впустить Чавушоглу “пережитками нацизма и фашизма”.