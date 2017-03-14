Вторник, 14 марта 2017

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об ограничении трансляции судебных заседаний в СМИ и интернете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены поправки о праве суда запрещать или разрешать трансляцию. Судьи получат возможность ограничивать трансляции по времени, а также указывать место в зале, откуда их можно будет вести, “с учетом мнения лиц, участвующих в деле”. В протоколе заседания будет отмечаться, какие СМИ и сайты вели трансляцию.

Законопроект также предусматривает полный запрет трансляций заседаний на стадии досудебного производства. На этой стадии рассматриваются, в частности, ходатайства следствия об избрании и продлении меры пресечения, а также жалобы на действия следователей.

За журналистами сохраняется право вести письменную и аудиозапись открытого судебного заседания.

Юрист правозащитного движения “Агора” Дамир Гайнутдинов назвал принятую норму “самым репрессивным законом в сфере уголовного процесса, принятым в последнее время”. “Строго говоря, этот закон, не давая дополнительных прав, очень серьезно ухудшает ситуацию с гласностью и открытостью судов, – отметил юрист. – Ведение трансляций не может нарушить порядок проведения судебных заседаний».

В зале суда будет трудно определить, что кто-то ведет трансляцию, но “по каким-то резонансным делам это будет мониториться”, считает юрист. Гайнутдинов не исключает, что нарушение запрета на трансляцию может быть расценено как неуважение к суду.

В действующей редакции УПК говорится: “Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании”.

В 2012 году пленум Верховного суда постановил, что судьи не может ограничить право журналистов вести текстовые трансляции в интернете с открытых судебных заседаний.

“Грани” регулярно проводят трансляции с соцсетях из залов судов, где проходят наиболее значимые процессы.