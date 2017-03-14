Вторник, 14 марта 2017

Министерство юстиции США предъявит обвинение двум сотрудникам ФСБ и двум хакерам по делу о взломе аккаунтов Yahoo в 2014 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Один из подозреваемых – старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ майор Дмитрий Докучаев. В России он арестован по делу о госизмене, по которому проходят также замглавы ЦИБ Сергей Михайлов и сотрудник “Лаборатории Касперского” Руслан Стоянов.

Другие фигуранты дела о взломе Yahoo – офицер ФСБ Игорь Сущин, которого издание называет начальником Докучаева, и два хакера, Алексей Белан и Карим Баратов. Всем им предъявят обвинения во взломе, мошенничестве и экономическом шпионаже. Отмечается, что это дело не имеет отношения к взлому серверов Демократической партии США.

Белану уже предъявлены обвинения по двум другим делам. В декабре Минюст США ввел санкции против него, Белана объявили в розыск. Какое-то время он содержался под стражей в Греции, а затем вернулся в Россию, где его, по словам источника The Washington Post, “защищают власти”. Уроженец Казахстана Баратов – гражданин Канады. Его уже арестовали в этой стране.

В сентябре The Wall Street Journal сообщал, что к взлому системы Yahoo! и похищению данных 500 миллионов учетных записей в 2014 году были причастны хакеры из России. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, вторжение было обнаружено через несколько недель после атаки. В Yahoo! пришли к выводу, что она велась с расположенных в России компьютеров, а ее целью были люди, которые вели бизнес в России.

В Yahoo! подтвердили похищение данных полумиллиарда учетных записей своих пользователей в результате хакерской атаки в 2014 году. В компании заявили, что действия хакеров были спонсированы “властями государства”.​ при этом страна, из которой велась атака, названа не была. “Онлайн-вторжения и кражи при поддержке государства становятся все более распространенным явлением в техиндустрии”, – подчеркнули в Yahoo!

Похищенная хакерами база включает в себя имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, логины и пароли, а также другую личную информацию. Однако в Yahoo! заверили похищенных данных нет информации о банковских счетах и картах пользователей, а также незащищенных паролей. Компания призвала своих пользователей сменить пароли на аккаунтах, если они не делали этого с 2014 года.

26 января стало известно об аресте Докучаева по делу о госизмене в ФСБ. На следующий день РБК сообщил, что Докучаев примерно до середины 2000-х годов был специалистом по кибербезопасности и взлому, а также промышлял хакерством. Пользователи сети знали его под именем Forb​. Помимо Докучаева, Михайлова и Стоянова, по делу арестован Георгий Фомченков. СМИ называют его бывшим офицером ФСБ.