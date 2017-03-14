Вторник, 14 марта 2017

Джигурда сообщил, что, получив “паспорт ДНР”, он стал говорить боевикам, что нужно делать акцент на том, что ДНР является частью Украины, и предложил сепаратистам переименовать ее в ДНРУ – Донецкую народную республику Украины… По словам Джигурды, “власти” ответили ему, что так называемая ДНР не Украина, а часть “Новороссии”. “Я предложил провести референдум по этому поводу. В результате Захарченко объявил вручение мне гражданства ДНР технической ошибкой”, – рассказал шоумен.

“Апостроф”

Князь бросает на малыша гневный взгляд и быстро проходит к дверям…

- Вы осмелились перед вашим князем, перед отцом отечества разыграть глупую комедию?.. Знайте, сударь, что это изменническая шутка, за которую я наказал бы вас весьма строго, когда бы вы не были совсем шальным сумасбродом, которому место в доме умалишенных. Я отрешаю вас от должности генерал-директора естественных дел и запрещаю всякое дальнейшее штудирование в моем погребе. Прощайте!

Эрнст Теодор Амадей Гофман. “Крошка Цахес, по прозванию Циннобер”