Вторник, 14 марта 2017

Администрация Томской области попросила руководство Томского государственного университета собрать на митинг 18 марта в годовщину аннексии Крыма 500 студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Копию письма за подписью на имя ректора ТГУ и.о. вице-губернатора региона опубликовало агентство новостей ТВ2.

“В целях поддержки общероссийской акции и патриотического воспитания молодежи просим Вас организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек”, – говорится в письме.

Чиновник также попросил обеспечить участников митинга плакатами. Список из 31 готового лозунга приложен к письму. Среди них – “Счастливы вместе!”, “Чужого нам не надо, но своего не отдадим!”, “Путин – спаситель Крыма и Севастополя!”, “Спасибо Путину за Крым и Севастополь!”, “ВВП – Вежливо! Вовремя! Правильно!”, “Россия – Крым – единство!”.

После публикации документа начальник департамента информационной политики томской администрации Алексей Севостьянов назвал письмо Пушкаренко “личной инициативой государственного служащего”. “Сейчас администрация области проводит проверку по данному факту”, – отметил Севостьянов.

18 марта во многих городах России пройдут организованные властями митинги в честь аннексии Крыма. В прошлые годы неоднократно сообщалось о спускаемых сверху разнарядках на такие мероприятия. В Москве в 2015 и 2016 годах акции проходили на Васильевском спуске. В этом году торжества намечено провести на Воробьевых горах.