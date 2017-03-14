Вторник, 14 марта 2017

Коллегия Верховного суда восстановила срок обжалования приговора фигурантке “шпионского” дела Оксане Севастиди, на днях освобожденной из заключения после помилования Владимиром Путиным, однако отказалась оправдать ее. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда. Судьи ограничились тем, что уменьшили Севастиди срок, назначенный приговором, с семи до трех лет общего режима.

Слушания были закрыты от публики и прессы, поскольку дело имеет гриф “совершенно секретно”.

Намерены ли адвокаты “Команды 29″ Иван Павлов и Евгений Смирнов далее обжаловать приговор, пока не сообщалось.

Накануне слушаний Павлов написал на своей ФБ-странице, что ходатайство о помиловании на имя Путина Севастиди подала в отсутствие адвокатов под давлением фсиновцев.

Съемка Юрия Тимофеева:

Дело Севастиди в Верховном суде

Последний раз перед освобождением юристы общались со своей подзащитной на заседании Верховного суда 15 февраля. Тогда судьи по ходатайству прокурора отложили слушания. Прокурор ссылался на то, что необходимо дождаться решения Адвокатской палаты Кубани, которая открыла дисциплинарное производство против Руслана Зурнаджяна, который представлял интересы Севастиди по назначению во время разбирательства в суде первой инстанции, и пришла к выводу, что он вел защиту обвиняемой ненадлежащим образом.

“Решение о переносе сразу показалось нам подозрительным, – заметил Павлов. – Еще в январе (то есть вскоре после сделанного Путиным 23 декабря заявления о том, что приговор Севастиди неоправданно суров. – Ред.) Краснодарский краевой суд в авральном порядке подготовил дело для передачи в Верховный суд. Верховный суд удивительно быстро назначил заседание на ближайшую дату. Саму Оксану этапировали из Кинешмы в Москву за три дня, хотя обычно этап по такому маршруту занимает месяц. Все торопились, и эта спешка заставила многих небезосновательно предполагать, что вопрос решен: Оксана будет освобождена из-под стражи в зале суда. Но что-то пошло не так, и 15 февраля кто-то нажал на тормоза”.

Как выяснилось после освобождения Севастиди, сразу после возвращения 15 февраля из Верховного суда в СИЗО “Лефортово” заключенную вызвали к начальнику изолятора Алексею Ромашину. Там кроме самого начальника находились еще трое фсиновцев. Ромашин сообщил Севастиди, что Путин пообещал разобраться в деле, поэтому она должна написать прошение о помиловании. “После этого, – заключил Павлов, – начальник продиктовал обращение, в тексте которого Оксана в очередной раз должна была признать вину, раскаяться и уповать на милость высоких чиновников. Под его диктовку Оксана написала обращение”.

Павлов подчеркнул, что Ромашин давал заключенной юридические советы, достоверно зная, что у нее есть адвокаты, причем общался с ней не только в отсутствие, но и без ведома защитников. “Да и обстановка явно не располагала к размышлениям о последствиях тех или иных шагов, – продолжил юрист. – Было ли прошение написано под давлением? Физического давления на Оксану никто не оказывал, но ведь давление бывает не только физическим”.

В то же время адвокат выразил уверенность, что признание Севастиди вины в прошении о помиловании не помешает добиваться ее полного оправдания.

Севастиди 47 лет, она жительница Сочи. Работала продавщицей в хлебном магазине. Сочинке вменили статью 275 УК (государственная измена), за то что в 2008 году, незадолго до агрессии России против Грузии, она написала знакомому из соседней страны эсэмэску о том, что видела из окна маршрутки поезд с военной техникой, идущий в сторону непризнанной Абхазии.

Приговор Севастиди вынес 4 марта 2016 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев. При этом в СМИ информация о деле попала лишь 1 декабря.

Случай сочинки вызвал резонанс в обществе. Тогда защитой заключенной и занялись Павлов и Смирнов.

Указ о помиловании Севастиди Путин подписал 7 марта. В воскресенье, 12-го числа, заключенную освободили из “Лефортова”.

22 февраля совет Адвокатской палаты Кубани вынес Зурнаджяну предупреждение за ненадлежащую защиту Севастиди. Между тем максимальной санкцией, грозившей ему, было лишение статуса. Именно такую меру применил в апреле 2015 года совет Адвокатской палаты Москвы к Андрею Стебеневу, который был признан виновным в ненадлежащей защите фигурантки другого “шпионского” дела – Светланы Давыдовой.