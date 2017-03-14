Вторник, 14 марта 2017

В президиум Московского окружного военного суда поступило дело рядового-контрактника Таманской мотострелковой дивизии Артема Хилько, обвиняемого в утрате военного груза в Сирии. Об этом сообщает “Коммерсант”. По статье 348 УК (нарушение правил сбережения вверенного военного имущества, повлекшее по неосторожности его утрату) обвиняемому грозит до двух лет дисбата или колонии либо менее суровое наказание; в числе других санкций кодекс предусматривает, в частности, штраф до 80 тысяч рублей.

Детали дела неизвестны. Состав, описываемый 348-й статьей, относится к преступлениям небольшой тяжести. В общем случае дела по подобным обвинениям подсудны гарнизонным судам. Передача дела в окружной военный суд объясняется его секретностью.

Как отмечает “Коммерсант”, солдаты Таманской дивизии в Сирии занимаются в основном сопровождением различных грузов, поступающих российским войскам. В частности, они обеспечивают перевозку и охрану таких грузов из порта в Тартусе на базу Хмеймим.

Следствие вел 314-й военный отдел СКР в Ростове-на-Дону. Хилько полностью признал вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела.

Между тем МОВС первоначально отказался судить солдата, передав его дело в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове. Такое решение пояснялось тем, что, во-первых, в Ростове велось следствие, а во-вторых, там находится Южное региональное управление правового обеспечения Минобороны, который выступает в деле потерпевшей стороной. Однако прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец и ростовский адвокат, нанятый Южным региональным управлением, обжаловали решение, указав, что действия Хилько нанесли ущерб Минобороны в целом, а сам обвиняемый, так же и свидетели по делу, живут и служат в подмосковном Наро-Фоминске. МОВС, однако, возражения отклонил, указав в частности, что свидетели в процессе опрошены не будут, поскольку дело рассматривается в особом порядке.

После этого главный военный прокурор Сергей Фридинский обратился в военную коллегию Верховного суда. На днях ВС вернул дело в президиум МОВСа, который и должен определить его подсудность.