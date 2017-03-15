Среда, 15 марта 2017

Бег является универсальным видом спорта, таким спортом можно заниматься в любом возрасте, поскольку это не просто полезно для сердечно сосудистой системы, но и очень важно для общего состояния организма. А вот думали ли те, кто занимается этим спортом, полезно ли бегать зимой?

В холодную пору кислород, которым мы дышим чище, в организм попадает наименьший объем газа. Чистый кислород помогает легко дышать, восстанавливает реакции организма.

Зимние тренировки отлично помогают организму вырабатывать иммунитет и укрепить здоровье.

Вред бега зимой.

Главный минус бега зимой – это изменчивая погода. Чтобы привести свое тело в хорошую форму и скинуть лишние килограммы нужно регулярно тренироваться. Поскольку температура воздуха быстро понижается нужно следить за этим ведь бегать в такую погоду рискованно. Те тренировки, которые проводятся в холодную пору не приносят желаемых результатов именно из-за погоды. Как известно зимой организм человека в большей мере задерживает в себе жиры. Это естественно. Жир- хороший теплоизолятор поэтому полненькие люди не так чувствуют холод как худые. Решается эта проблема регулярными тренировками.

Если вы все-таки решили заняться таким видом спорта зимой, нужно знать некоторые особенности:

- чтобы избежать травмирования частей тела нужно подобрать теплую одежду для всех частей тела;

- выбрать для бега места там, где чистый воздух (леса, лесополосы, парки);

- обувь должна быть комфортной, а в гололед оборудована специальными шипами, можно использовать футбольные бутсы.;

- обувь должна быть плотная непромокаемая и теплая;

- чтобы защитить рот и дыхательные пути защитит маска или шарф;

- также чтобы обезопасить себя желательно заниматься бегом в компании;

- насчет одежды конкретных требований нет, нужно одеться удобно, чтобы не сковывались движения при беге также, чтоб вам было максимально комфортно и главное тепло;

- при низких температурах особенно ниже -15 есть риск переохлаждения, прежде чем собираться на беговую тренировку в такую погоду, нужно научиться правильно, вдыхать и выдыхать.

Правильный подбор одежды на зимнюю тренировку

Первый слой одежды должен пропускать пот на второй слой. Также лучше всего будет приобрести специальное спортивное белье, которое без особых усилий можно найти на полках спортивных магазинов.

Второй слой одежды контролирует именно температуру тела. К примеру, костюм из флиса. Следующий слой должен быть в первую очередь ветрозащитным, а потом уже ярким.

Удачных пробежек и не скользкой лыжни!