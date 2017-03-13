Понедельник, 13 марта 2017

Особенности методологии истории определяются спецификой ее объекта – прошлого, отсутствующего в реальности… Поэтому история должна преимущественно использовать проектирующие и конструирующие методы… Историк может познавать только то, что есть; то, чего нет, он может только воображать… Я не защищаю взгляды Мединского… но я выступаю за его право на создание на их основе образа прошлого. Прошлого не существует – это результат мысли историка, и я считаю, что он имеет право мыслить так, как ему кажется правильным… Судя по диссертации, он исходил из ясно обозначенной теории и, используя соответствующие ей методы, получил те результаты, которые только и можно было получить исходя из этой теории.

Григорий Герасимов, доктор исторических наук. В защиту историка Мединского.// Эксперт, №11, 13-19 марта 2017. С. 46-47.

- Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности?.. Есть ли где-нибудь такое место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит?

- Нет.

- Тогда где оно существует, если оно существует?

- В документах. Оно записано.

- В документах. И…?

- В уме. В воспоминаниях человека.

- В памяти. Очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?

Джордж Оруэлл. “1984″