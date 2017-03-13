Понедельник, 13 марта 2017

Судья Фрунзенского райсуда Владивостока Александр Рыбаков приговорил 28-летнего учителя английского языка И. к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком по делу об унижении русских. О решении, вынесенном в понедельник, сообщает прокуратура Примоского края. Полностью имя и фамилия осужденного ни в одном из известных “Граням” источников не приводятся.

И. был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК, предусматривающей до четырех лет колонии. Он заявил о полном признании вины. Дело рассматривалось в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств.

Дело возбудили по факту высказываний И. во время игры в волейбол на Набережной улице Владивостока 11 июля 2016 года. Как рассказывал “Вестям: Приморью” некто Виктор Иванов, проходивший по делу потерпевшим, учитель заявил, что “русские люди – это быдло, которые не имеют своего национального достоинства”, а “о русских девушках говорил, что они все гулящие”.

Как отмечается, сам осужденный – приезжий с Северного Кавказа.

Донос на И. написали его партнеры по игре в волейбол. Как позволяет заключить декабрьское сообщение СКР, бумага была подана в ФСБ.

После подписания явки с повинной учителя отправили под домашний арест.

27 февраля 20-летний житель Саратова Александр Гозенко был осужден к 160 часам обязательных работ по той же части 1 статьи 282 УК. Его объявили виновным в “унижении человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности – русские, а также в отношении группы лиц, для номинации которых используется слово вата/ватник”.

Поводом к возбуждению дела стали четыре комментария, оставленные Гозенко на своей ВК-странице 13-14 ноября 2015 года. Один из них звучал так: “А вы ватник и кацап. Как по-другому быдло назовешь? приводишь факты, а он не верит”.