Понедельник, 13 марта 2017

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего бойца полка Нацгвардии Украины “Азов” россиянина Артема Широбокова (позывной Есенин). Об этом сообщается на сайте СКР. Дело, квалифицированное по части 3 статьи 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте; от трех до семи лет колонии), направлено в суд.

Сам Широбоков находится на Украине. Как отмечается, это первое в практике следственного ведомства дело, направленное в суд для заочного вынесения приговора.

В начале 2014 года, заявляет СКР, обвиняемый выехал на Украину, где вступил в “Правый сектор” и “в его составе до начала мая… принимал активное участие в антиправительственных и националистических акциях, проводимых в Киеве, Харькове и других городах”. Затем россиянин вступил в батальон (в дальнейшем – полк) “Азов”, прошел военную подготовку и в 2014-2015 годах участвовал в войне на юго-востоке Украины. “Выполняя приказы командиров батальона, Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению”, – утверждает СКР. За это он, согласно фабуле дела, “получал материальное вознаграждение”.

Широбокову 23 года, он бывший студент из Самары. Комментируя “Апострофу” передачу дела в суд, россиянин заметил, что является русским националистом и на родине выступал против Владимира Путина.

В феврале 2014-го, рассказал Широбоков, он приехал на Евромайдан и присоединился к организации “Патриот Украины”, на базе которой позже и был сформирован “Азов”. О членстве в “Правом секторе” россиянин не упоминал.

В составе “Патриота Украины” Широбоков ездил в Харьков для противодействия пророссийским выступлениям. В составе “Азова” воевал, в частности, за Мариуполь, Марьинку, Широкино и Иловайск.

Дело против Широбокова СКР возбудил уже несколько лет назад. В июне 2015-го, как передавал “РБК-Україна”, самарец вместе с еще одним членом “Азова” – нацистом Романом Железновым (Зухелем) – был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако сейчас в базе разыскиваемых лиц карточка Широбокова отсутствует.

Как рассказал россиянин “Апострофу”, Москва уже обращалась к Киеву с запросом о его выдаче, однако получила отказ. Между тем в России у бабушки Широбокова проводились обыски. Кроме того, власти, в том числе ФСБ, интересуется знакомыми самарца, с которыми он давно уже не поддерживает связей. По его словам, “их даже вызывают на допросы на полиграфе”.

Широбоков уже некоторое время назад демобилизовался, живет, согласно его ВК-странице, в Киеве и работает графическим дизайнером. Он получил вид на жительство на Украине и дважды подавал через юридическую службу “Азова” документы на получение гражданства этой страны.

Первая партия документов, собранных у более чем 20 бойцов, сопровождалась рекомендацией главы МВД Арсена Авакова, подтверждающей заслуги соискателей перед Украиной. Эти бумаги, по словам Широбокова, потерялись.

Документы, поданные повторно, были одобрены СБУ и другими структурами, продолжил россиянин, однако в администрации президента Украины заявили, что в бумагах недостает справок “об отсутствии преступлений против человечности”. “Эту справку мы не можем получить, – заметил Широбоков. – За ней нужно ехать в Россию или идти в посольство РФ, что одно и то же… Писать какую-то доверенность на кого-то в РФ – никто не захочет это делать. Да и я буду против этого. Человека подставлять в России совсем не хочется”.

При отсутствии гражданства, заключил россиянин, сохраняется риск, что в итоге его все же выдадут в Россию.

В середине февраля Широбоков заявил “Политологу” в связи с предоставлением украинского гражданства экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову: “Это тысячное повторение одного и того же. Властям на нас плевать. Открыто, прямо в лицо, ничуть не пытаясь скрыть – плевать”.