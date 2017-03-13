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Бойца “Азова” Широбокова будут судить в России заочно

Понедельник, 13 марта 2017

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего бойца полка Нацгвардии Украины “Азов” россиянина Артема Широбокова (позывной Есенин). Об этом сообщается на сайте СКР. Дело, квалифицированное по части 3 статьи 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте; от трех до семи лет колонии), направлено в суд.

Сам Широбоков находится на Украине. Как отмечается, это первое в практике следственного ведомства дело, направленное в суд для заочного вынесения приговора.

В начале 2014 года, заявляет СКР, обвиняемый выехал на Украину, где вступил в “Правый сектор” и “в его составе до начала мая… принимал активное участие в антиправительственных и националистических акциях, проводимых в Киеве, Харькове и других городах”. Затем россиянин вступил в батальон (в дальнейшем – полк) “Азов”, прошел военную подготовку и в 2014-2015 годах участвовал в войне на юго-востоке Украины. “Выполняя приказы командиров батальона, Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению”, – утверждает СКР. За это он, согласно фабуле дела, “получал материальное вознаграждение”.

Широбокову 23 года, он бывший студент из Самары. Комментируя “Апострофу” передачу дела в суд, россиянин заметил, что является русским националистом и на родине выступал против Владимира Путина.

В феврале 2014-го, рассказал Широбоков, он приехал на Евромайдан и присоединился к организации “Патриот Украины”, на базе которой позже и был сформирован “Азов”. О членстве в “Правом секторе” россиянин не упоминал.

В составе “Патриота Украины” Широбоков ездил в Харьков для противодействия пророссийским выступлениям. В составе “Азова” воевал, в частности, за Мариуполь, Марьинку, Широкино и Иловайск.

Дело против Широбокова СКР возбудил уже несколько лет назад. В июне 2015-го, как передавал “РБК-Україна”, самарец вместе с еще одним членом “Азова” – нацистом Романом Железновым (Зухелем) – был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако сейчас в базе разыскиваемых лиц карточка Широбокова отсутствует.

Как рассказал россиянин “Апострофу”, Москва уже обращалась к Киеву с запросом о его выдаче, однако получила отказ. Между тем в России у бабушки Широбокова проводились обыски. Кроме того, власти, в том числе ФСБ, интересуется знакомыми самарца, с которыми он давно уже не поддерживает связей. По его словам, “их даже вызывают на допросы на полиграфе”.

Широбоков уже некоторое время назад демобилизовался, живет, согласно его ВК-странице, в Киеве и работает графическим дизайнером. Он получил вид на жительство на Украине и дважды подавал через юридическую службу “Азова” документы на получение гражданства этой страны.

Первая партия документов, собранных у более чем 20 бойцов, сопровождалась рекомендацией главы МВД Арсена Авакова, подтверждающей заслуги соискателей перед Украиной. Эти бумаги, по словам Широбокова, потерялись.

Документы, поданные повторно, были одобрены СБУ и другими структурами, продолжил россиянин, однако в администрации президента Украины заявили, что в бумагах недостает справок “об отсутствии преступлений против человечности”. “Эту справку мы не можем получить, – заметил Широбоков. – За ней нужно ехать в Россию или идти в посольство РФ, что одно и то же… Писать какую-то доверенность на кого-то в РФ – никто не захочет это делать. Да и я буду против этого. Человека подставлять в России совсем не хочется”.

При отсутствии гражданства, заключил россиянин, сохраняется риск, что в итоге его все же выдадут в Россию.

В середине февраля Широбоков заявил “Политологу” в связи с предоставлением украинского гражданства экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову: “Это тысячное повторение одного и того же. Властям на нас плевать. Открыто, прямо в лицо, ничуть не пытаясь скрыть – плевать”.