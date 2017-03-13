Понедельник, 13 марта 2017

“…Образ Александра Невского мы должны передать в полной мере, раскрыв значение этой исторической личности, сделав его героем для этого поколения, живущего в социальных сетях”, – сказал патриарх Кирилл… на расширенном заседании оргкомитета по подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Патриарх указал на то, что святой князь сделал важнейший “цивилизационный выбор”: он понял разницу между восточным игом и западным. “Те, кто пытался контролировать Россию с востока, интересовались нашими кошельками, а те, кто пытался контролировать с запада, – нашими душами”, – выразил предстоятель свой взгляд на историю. По его мнению, “в результате ордынского пленения Русь не потеряла своей идентичности, она не теряла своей веры, даже не теряла своего государственного устройства”, но если бы крестоносцы пришли на русскую землю, “то Русь как исторический, культурный, духовный феномен прекратила бы свое существование”.

Интерфакс

Быть может, самым ярким, незабываемым примером такой идеологической иконы был замечательный фильм Сергея Эйзенштейна “Александр Невский”… Перед нами нечто в своем роде совершенное, шедевр политической низости; как во всяком шедевре, в нем нет ничего лишнего и случайного. Фильм, получивший всенародное признание, напоминает произведения немецкой кинематографии и литературы времен национал-социализма, но в русском варианте. Князь выглядит славянским арийцем. Он снят так, что всегда кажется выше всех остальных и выше зрителя. Его язык представляет собой смесь архаически-народного слога с языком газеты. Он враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно преданного ему народа и, судя по всему, атеист. В Новгороде тринадцатого века вообще нет никаких следов христианства, если не считать колокольного звона, который, однако, созывает людей не в храмы, а на городскую площадь, где князь выступает с речью, в которой клеймит врагов народа и изменников родины (процессы 1937-38 гг.)… В отличие от обаятельных, душевно щедрых и свободомыслящих новгородцев, немцы преувеличенно богомольны. Они высокомерны, жестоки, коварны, трусливы и ненавидят русский народ.

Борис Хазанов. “Миф Россия”