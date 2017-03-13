Понедельник, 13 марта 2017

В Киеве и ряде городов Украины прошли акции протеста против задержания участников экономической блокады Донбасса. Об этом сообщает “Украинская правда”.

В понедельник на железнодорожном переезде у станции Кривой Торец в Донецкой области сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали 46 активистов блокады. Силовики изъяли восемь единиц различного огнестрельного оружия, гранаты и боеприпасы.

“Люди, которые там были, отказывались предоставлять документы, выдавать оружие, угрожали использованием оружия, бензопил. Все эти люди были задержаны, – сообщил глава управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. – Девять (задержанных. – Ред.) заявили, что принимали участие в проведении антитеррористической операции, однако документов из них пока никто не предоставил. С этими людьми будут также проведены следственные действия по факту незаконного блокирования железнодорожных путей, захвата электровоза”.

Депутаты Верховной рады от партии “Самопомощь” потребовали освободить всех задержанных и отправить с отставку министра внутренних дел Арсена Авакова начальника Антитеррористического центра СБУ Виталия Маликова. “Фракция “Самопомощь” предостерегает МВД и Антитеррористический центр СБУ от дальнейших провокаций силового противостояния внутри страны. Фракция “Самопомощь” требует освобождения задержанных людей и отставки министра МВД Авакова и руководителя АТЦ СБУ Маликова за применение силы против ветеранов”, – говорилось в заявлении фракции.

Поздно вечером в Киеве на площади Независимости собралось несколько сотен человек, потребовавших освобождения задержанных и прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Участники акции прошли к зданию администрации президента и после короткого митинга разошлись.

Акции в поддержку участников блокады прошли в Луцке, Львове, Ивано-Франковске. В Виннице протестующие вошли в здание облгосадминистрации и потребовали, чтобы руководство области официально поддержало блокаду.

В ночь на вторник всех задержанных отпустили.

С конца января штаб блокады препятствует торговле с ДНР и ЛНР. Первоначально требованием акции было освобождение боевиками пленных военных и активистов. Затем требования были выдвинуты и к правительству Украины. Штаб настаивает на принятии закона “Об оккупированных территориях”, прекращении поставок угля из ДНР и ЛНР и полного разрыва любых экономических связей с ними.

4 марта активисты объявили о начале торговой блокады России. На станции Конотоп в Сумской области была перекрыта одна из основных железнодорожных магистралей, связывающих Украину с соседней страной. Движению пассажирских поездов участники акции не препятствовали.

10 марта соорганизатор железнодорожной блокады, бывший командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногродский заявил, что активисты дают вкладчикам Сбербанка России две недели на то, чтобы забрать свои средства. По истечении этого срока активисты сделают невозможной работу Сбербанка в стране.

В понедельник в Киеве активисты партии “Национальный корпус” провели символическую акцию протеста против работы Сбербанка России. У центрального офиса на Владимирской улице собрались несколько десятков человек с флагами. За короткое время они частично замуровали вход бетонными блоками, скрепив их цементным раствором.

“Это центральный офис Сбербанка России, мы его тотально блокируем, мы закладываем кирпичом входы, и с этого дня он не будет работать. Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения”, – заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий – лидер “Национального корпуса” и основатель полка “Азов”.