Понедельник, 13 марта 2017

Оснований для переноса музейных экспонатов из Исаакиевского собора в другие учреждения нет, поскольку от РПЦ до сих пор не поступила официальная заявка на передачу храма. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, сообщает Интерфакс.

“На сегодняшний день в администрацию Петербурга не поступало официального обращения РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Поэтому нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из собора в другие музеи”, – цитирует Кириллова его пресс-служба.

При этом вице-губернатор признал, что вопрос о перемещении части музейных фондов в случае передачи собора в пользование РПЦ прорабатывается. “Наиболее предпочтительным вариантом для хранения музейных ценностей и размещения экспозиции является Государственный музей истории Петербурга, – отметил Кириллов. – Именно в этом музее до 1963 года и размещалась экспозиция, составившая впоследствии основу музейной экспозиции Исаакиевского собора, который в 1983 году приобрел самостоятельный музейный статус”.

В любом случае юридический статус государственного музея-памятника “Исаакиевский собор” будет сохранен, заверил вице-губернатор. Музей останется в ведении Петербурга и “продолжит полноценную деятельность”, а вопрос с трудоустройством всех сотрудников музея “будет положительно решен”, обещал Кириллов.

Между тем Смольнинский райсуд Петербурга резко ускорил рассмотрение иска противников передачи собора РПЦ. Следующее заседание, первоначально назначенное на 17 апреля, состоится уже в среду, сообщает Фонтанка.Ру.

Во вторник РБК со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников сообщил, что власти Петербурга устно потребовали от директора музея “Исаакиевский собор” Николая Бурова к 16 апреля, когда российские православные празднуют Пасху, перевезти экспонаты из храма в новое хранилище. При этом никаких письменных указаний на этот счет нет, отметили источники.

Главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов заявил, что это требование невыполнимо. По его словам, в Исаакиевском соборе насчитывается порядка 26 тысяч перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. “Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля – она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна”, – подчеркнул Доминов. В пресс-службе Минкультуры также исключили перенос экспонатов из Исаакия до передачи собора РПЦ.

В понедельник на заседании в Смольнинском райсуде по иску противников передачи собора РПЦ представитель комитета имущественных отношений города сообщила, что чиновники так и не получили от Русской православной церкви официального заявления о передаче собора. “Заявления от религиозной организации в установленном федеральным законом порядке не было подано. Решение не может быть принято в его отсутствие”, – сказала она. Представитель комитета подчеркнула, что распоряжение КИО от 30 декабря о порядке подготовки к передаче собора “не несет правовых последствий”.

Передача Исаакия РПЦ, считавшаяся уже решенным вопросом, в середине февраля была приостановлена, когда в СМИ появилась информация, что с Владимиром Путиным этот шаг не согласовывали. 28 февраля петербургский горизбирком принял заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакия, а также Петропавловского собора и храма Спаса на Крови.