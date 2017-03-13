Понедельник, 13 марта 2017

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный подал в мэрию Москвы уведомление о проведении в центре столицы антикоррупционного шествия с последующим митингом. Об этом он сообщил в своем блоге. Как следует из текста уведомления, цель мероприятия – “выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России”.

Марш и митинг предполагается провести 26 марта с 14 до 17 часов. Предложенный для согласования маршрут шествия – 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы от площади Тверская застава до Охотного Ряда. Митинг предполагается провести на Охотном Ряду напротив здания Госдумы. Заявленная численность участников – 15 тысяч человек.

Навальный также предложил своим сторонникам одновременно провести акции с тем же требованием в других крупнейших городах России.

Фильм о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева “Он вам не Димон” посмотрели 13 миллионов человек, то есть 9 процентов населения России, заметил Навальный. “Уверен, не меньше 10 миллионов, – продолжил он, – хотели бы получить какие-то разъяснения от власти”. Однако расследования фактов, изложенных в фильме, не начато. Поэтому, заключил Навальный, “без митинга мы не обойдемся”. “Надо выходить на улицу”, – призвал он.

Позже “Idel.Реалии” сообщили, что лидер татарского отделения Партии прогресса Эльвира Дмитриева также подала в горисполком Казани уведомление о проведении 26-го числа митинга за отставку Медведева. Она предложила чиновникам на выбор три площадки для акции.

Фильм “Он вам не Димон”, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, был опубликован в интернете 2 марта вместе с текстовой версией доклада. Как выяснилось, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой уже сообщалось ранее, чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, “была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков”.

В обществе доклад и фильм вызвали возмущение. Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают значения “творчеству этого известного осужденного гражданина” (Навального, имеющего две судимости по сфабрикованным делам).

5 марта оппозиционер Алексей Кнедляковский провел в разных местах Краснодара одиночные пикеты. На его плакате был изображен Медведев и процитирована известная фраза премьера “Денег нет, но вы держитесь”, а также указан адрес страницы, на которой опубликовано расследование ФБК.

На другой день в Петербурге задержали шестерых участников схода за отставку Медведева. Одни были задержаны за одиночные пикеты, другие – за хороводы со скандированием “Кря-кря” (аллюзия на особый домик для утки в усадьбе Миловка). Всего в акции приняли участие около 40 человек.