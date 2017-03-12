Воскресенье, 12 марта 2017

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) пожизненно дисквалифицировал бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова. Как говорится в сообщении на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, hешение было вынесено и вступило в силу 10 марта.

Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) – 32.2 (f) “Обладание запрещенной субстанцией или методом”, 32.2 (g) “Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода”, 32.2 (h) “Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода” антидопинговых правил IAAF.

Португалов был одним из фигурантов фильма немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Факты, упомянутые в фильме, стали предметом расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), результатом которого стала дисквалификация ВФЛА советом IAAF. По данным комиссии, Португалов, который также работал в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации, как принимать допинг.

Также фамилия Португалова упоминается в расследовании, проведенном в марте 2016 года The Times. Как утверждало издание, Португалов, член медицинской комиссии во Всероссийской федерации плавания, также занимал одну из ведущих должностей в Европейской лиге плавания (LEN). При этом он “активно поощрял систематическое употребление допинга членами национальной сборной по плаванию”.

В минувший вторник подала в отставку исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович. “Это решение никак не связано с публикацией The New York Times, просто согласно критериям (восстановления организации. – Ред.) человек не должен иметь опыт работы в прежнем руководящем составе РУСАДА. На днях будет объявлен конкурс на замещение должности генерального директора, Анцелиович будет заниматься аналогичной работой, но в другой структуре”, – заявил вице-премьер Виталий Мутко.

28 декабря 2016 года в интервью The New York Times Анцелиович признала существование допинг-системы в России. По ее словам, “это был институциональный сговор”. При этом Анцелиович подчеркнула, что в нем не участвовали представители высшего руководства страны. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда узнала об этом. Как отмечало издание, это первый случай, когда российские чиновники признают наличие российской допинговой программы.