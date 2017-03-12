Воскресенье, 12 марта 2017

Видеоблогер Руслан Соколовский, которого судят по обвинениям в экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании “шпионской” ручки, на слушаниях по существу дела в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга отказался признать вину. Об этом сообщает Znak.com.

“Я никогда не был националистом. Про ролики: у меня не было цели кого-либо оскорбить. Я не призывал бросать попов с колоколен. Если обидел, то извините”, – сказал блогер.

Соколовский также заметил, что ручка с видеорегистратором, обнаруженная при обыске в его съемной квартире 2 сентября 2016 года, ему не принадлежит. Кроме того, указал подсудимый, “шпионской” эта ручка не является, поскольку у нее есть индикатор работы.

Блогер заметил, что продолжит снимать ролики независимо от того, какой приговор ему вынесут. “Позиция моя не изменится, – заверил он. – Достаточно говорить то же самое, но без мата. И это будет законно”.

Соколовский также заявил, что сейчас проводятся “параллельные экспертизы, которые не находят экстремизма в роликах”. Результаты этих экспертиз будут представлены в процессе, рассказал он.

Разбирательство ведет судья Екатерина Шопоняк. По информации “Ведомостей-Урала”, за все время работы она не вынесла ни одного оправдательного приговора.

На суд пришла группа поддержки Соколовского – около 20 девушек и молодых людей.

Согласно порядку разбирательства, установленному на предварительных слушаниях, на нынешней неделе заседания будут проходить все дни с понедельника по пятницу. В ходе каждого из них планируется допросить от пяти до десяти свидетелей. График заседаний на следующую неделю пока не утвержден.

“По поводу того, готов ли я сесть: давайте вспомним, что собой представляют российские тюрьмы. Это место, где вас могут заразить туберкулезом, избить, изнасиловать – с вами там могут сделать что угодно. Если меня посадят, о’кей, придется выстрадать свои идеи”, – заметил Соколовский.

Съемка Глеба Эделева:

Руслан Соколовский в суде

22-летнему блогеру вменены 10 эпизодов. Девять из них – публикация видесюжетов на YouTube. Все эти эпизоды квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: “пакет Яровой”, вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока), а еще по одному – часть 2 этой же статьи (те же действия в местах отправления культа; до трех лет).

По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

Часть 2 статьи 148, часть 1 статьи 282 инкриминированы блогеру за видео “Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go – пранк)” (11.08.2016), после публикации которого на него и подали донос, обернувшийся возбуждением дела. Часть 1 статьи 148, часть 1 статьи 282 Соколовскому вменили за сюжеты “В космос летал, чеченцев не видел” (14.07.2015), “Письма ненависти: верующие” (01.12.2015), “Суицид мусульман на ЕГЭ” (24.05.2016), “Патриарх Кирилл, ты п…” (31.05.2016), “Идеальный православный брак?” (18.08.2016), “Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?” (19.08.2016). Наконец, по одной лишь части 1 статьи 282 квалифицирована публикация роликов “Письма ненависти: феминистки” (01.02.2016) и “Вступил в секту” (03.03.2016).

В видео “Суицид мусульман на ЕГЭ” Соколовский с одобрением отзывается об омоновской облаве на мусульман и последующей их высылке из России.

Помимо заключения экспертизы обвинение основывается также на показаниях шестерых православных верующих, заявивших, что Соколовский их оскорбил, и двух мусульман по фамилиям Самиев и Халилов. Кроме того, свидетелями по эпизоду о публикации сюжета “Ловим покемонов в церкви” выступают начальник юридической службы Екатеринбургской епархии РПЦ Владимир Сафонов и советник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного) по правовым вопросам Виктор Явич.

Ролик “Ловим покемонов в церкви” был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Как заявлял на допросе Сафонов, он обнаружил это видео вскоре после публикации и его оскорбил в частности “сам факт игры в телефон в Храме-на-Крови, на месте убийства святой царской семьи”. Чиновник, находившийся в отпуске, сообщил о ролике Явичу. Тот, в свою очередь, рассказал на допросе, что 15 августа 2016 года епархиальное управление провело совещание, на котором было решено послать в прокуратуру донос в связи с публикацией сюжета.

19 августа стало известно, что УМВД по Свердловской области направило ролик на исследование. В тот же день информагентство Ура.Ру объявило, что подало на Соколовского донос за публикацию сюжета “Идеальный православный брак?”.

По итогам проверки обоих видео СКР возбудил против Соколовского дело. 2 сентября Соколовский был задержан. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела политзека под домашний арест в квартиру его адвоката Станислава Ильченко.

Однако в следующем месяце СКР подал в суд ходатайство об ужесточении Соколовскому меры пресечения. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич повторно отправила блогера в СИЗО. Слушания в нарушение УПК проводились в закрытом режиме. СКР взял со всех трех адвокатов политзека подписку о неразглашении.

13 февраля 2017 года стало известно, что Соколовский вновь переведен под домашний арест в квартиру Ильченко. Два дня спустя СКР объявил об отправке дела в суд.