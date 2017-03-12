Воскресенье, 12 марта 2017

Федеральная служба войск национальной гвардии начала первую с момента создания внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По решению директора Росгвардии – главнокомандующего ее войсками генерала армии Виктора Золотова учения начались в Центральном федеральном округе. Затем они пройдут и в других округах.

Как заявляют силовики, проверяется готовность войск к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями. В частности, оперативные подразделения, спецназ и разведка отрабатывают нейтрализацию условных террористов. В этих учениях задействована бронетехника.

Кроме того, выясняется практическая возможность усилить охрану особо важных гражданских объектов – энергетических, промышленных и транспортных.

Силовики рекомендуют гражданским водителям быть внимательными при движении на трассах, по которым следуют войсковые колонны.

Закон о создании Росгвардии Владимир Путин подписал 3 июля прошлого года. Документ, 5 апреля внесенный главой государства в Госдуму, был принят ею 22 июня, а 29 июня – одобрен Советом Федерации.

В декабре стало известно, что разведка Росгвардии займется выявлением угроз государственному строю в России, в частности религиозной и национальной розни.