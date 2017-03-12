Воскресенье, 12 марта 2017

Полиция провела обыск на вилле Hier на юге Франции в поисках документов о ее настоящем владельце. Как пишет издание Nice-matin, предполагается, что здание принадлежит члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову. Обыски прошли 15 февраля, однако известно о них стало только сейчас.

Как отмечается в публикации, власти подозревают, что Керимов является реальным владельцем не только виллы Hier площадью 12 тысяч квадратных метров, но и нескольких вилл, расположенных по соседству. Официально всеми зданиями владеет швейцарский финансист Александр Штудхальтер.

Предполагается, что виллы были куплены по заниженной стоимости, а часть денег была передана продавцам в обход налоговых органов Франции.

Сулейман Керимов с 2008 года входит в Совет Федерации от Дагестана. До этого он был депутатом Государственной Думы от ЛДПР. Как отмечает “Дождь”, семье Керимова принадлежит компания Polyus Gold и сеть кинотеатров “Синема парк”. Также бизнесмен контролирует финансово-промышленную группу “Нафта Москва”. Ранее миллиардер был владельцем акций “Уралкалия”, ВТБ и группы ПИК.

С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба “Анжи”. В рейтинге Forbes в 2016 году Керимов занял 45 место. Его активы оценивались в 1,6 миллиарда долларов.