Воскресенье, 12 марта 2017

Среди примерно 200 жителей Чечни, незаконно задержанных с середины декабря 2016 до конца января 2017 года по подозрению в связях с “Исламским государством”, были школьники 8-11-х классов. Об этом сообщает “Новая газета”. Сколько именно школьников побывало в заключении у кадыровцев, издание не уточняет.

Задержания граждан, передает “Новая”, производились по итогам “чеченской прослушки”. В регионе сложилась практика, в соответствии с которой любой чиновник может без каких-либо законных оснований изъять у любого гражданина, в том числе у иностранного журналиста, смартфон, планшет или иной гаджет и потребовать, чтобы ему сообщили пароли ко всем аккаунтам.

У задержанных в декабре – январе изымали в первую очередь смартфоны. Силовики изучали списки контактов и переписку в мессенджерах, после чего устраивали новые рейды. Как отмечает издание, списки вновь задержанных в точности совпадали со списками участников закрытых тематических групп и чатов в WhatsApp.

Часть граждан содержались в секретных тюрьмах, которые сохраняются в регионе со времен активной борьбы с вооруженным подпольем. Однако для всех места в этих тюрьмах не нашлось, поэтому значительную часть заключенных полицейские размещали в подвалах, подсобных помещениях и даже собственных кабинетах. При этом задержания должным образом не регистрировались.

23 января в ходе очередного рейда оперативники угрозыска Заурбеков, Хаджимурадов и Тештиев задержали нескольких жителей Грозного, в том числе 26-летнего Ислама Лорсанова, и доставили в городское УМВД. Как позже сообщал “Кавказский узел”, Лорсанов учился в исламском вузе в Египте, а по возвращении домой преподавал в медресе, откуда, однако, в дальнейшем был уволен. Поводом для его задержания стало то, что некоторые из граждан, убитых 18 декабря 2016 года и объявленных боевиками ИГ, консультировались с ним по религиозным вопросам.

Заурбеков, Хаджимурадов и Тештиев “работали” с Лорсановым и еще одним задержанным в своем служебном кабинете, а в конце рабочего дня приковали обоих наручниками к батарее и оставили в кабинете на ночь. Ночью Лорсанов сумел освободиться и завладеть табельным оружием одного из кадыровцев – автоматом Калашникова. Когда кадыровцы утром явились на работу, задержанный расстрелял их. Трое силовиков – Заурбеков, Тештиев, а также Бециев – попали в больницу с тяжелыми проникающими ранениями; Хаджимурадов получил ранения средней тяжести. Один из полицейских, по информации “Кавказского узла”, позже умер.

Сам Лорсанов был убит. Пострадал ли второй задержанный, находившийся в кабинете, издание не уточняет.

На место инцидента выезжали глава МВД по Чечне Руслан Алханов, его первый зам Апти Алаудинов, начальник охраны Рамзана Кадырова Абузайд Висмурадов (Патриот), а также оперативники регионального УФСБ. В ходе проверки, по итогам которой против убитого Лорсанова возбудили дело, обстоятельства инцидента сфальсифицировали, чтобы вывести из-под удара раненых оперативников и их непосредственное начальство.

Об инциденте, не называя имени погибшего, первыми 25 января сообщили “Кавказ.Реалии”, затем на другой день – “Кавказский узел”. При этом детали произошедшего в публикациях этих изданий излагались иначе, чем в статье “Новой”. В частности, оба сайта писали, что перестрелка произошла не в городском УМВД, а в ОП “Ленинский”.

23 февраля “Кавказский узел” написал, что кадыровцы так и не выдали тело Лорсанова родственникам для похорон, хотя и обещали сделать это. Двое младших братьев покойного были задержаны и на момент публикации заметки оставались в заключении.

Всех граждан, задержанных в Чечне в декабре – январе, “Новая” подразделяет на две категории. Меньшинству вменяется причастность к атакам на кадыровцев. Против них возбуждены дела. Подавляющее же большинство подозревается в связях с ИГ. В основном под подозрение попали участники закрытых чатов, а также студенты медресе и других религиозных учебных заведений региона. Некоторые из них, утверждает издание, действительно намеревались выехать на войну в Сирию, однако другие попали в поле зрения силовиков просто за обсуждение событий в ближневосточной стране.

В отношении граждан из второй категории, говорится в публикации, Кадыров дал указание не заводить уголовных дел, но серьезно запугать.

Всем семьям известны причины задержания родственников и конкретные отделы полиции, в которых заключены заложники. Тем не менее ни в прокуратуру, ни в СКР по факту незаконного лишения свободы никто не обращается. Питанием заключенных обеспечивают именно семьи; лишь для бедняков полицейские покупают продукты сами. Если кто-то из заложников заболевает, его освобождают.

На прошлой неделе задержанных из второй категории кадыровцы начали выпускать. 6 марта стало известно, что семьям заложников в разных местностях Чечни приказано на другой день явиться в свои отделы полиции. Как отмечает издание, такой централизованный приказ мог отдать только Кадыров.

В чеченской столице граждан собрали в городском УМВД. Перед ними выступил начальник полиции Магомед Дашаев. Он потребовал от собравшихся повлиять на своих родственников, заметив, что “в следующий раз все будет гораздо хуже”. Затем из управления освободили пятерых задержанных. Остальных пообещали выпустить в ближайшие дни.

Школьников, побывавших в заложниках, после освобождения ставят на учет в инспекциях по делам несовершеннолетних.