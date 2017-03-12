Воскресенье, 12 марта 2017

Евросоюз продлил персональные санкции против граждан России еще на полгода – до 15 сентября. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Предыдущий срок действия санкций истекал 17 марта.

Голосование было проведено в срочном порядке. Между сообщением о собрании Совета ЕС и вынесением решения прошло всего несколько часов. Представители 28 стран – членов ЕC сочли снятие санкций неоправданным.

Из санкционного списка исключили двоих покойных. Это бывший “премьер-министр” ЛНР Геннадий Цыпкалов, который, как утверждалось, повесился после “ареста” в сентябре прошлого года, и командир батальона террористов ДНР “Спарта” Арсений Павлов (Моторола), убитый в октябре.

Сейчас в санкционном списке 150 персоналий. В их числе спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Фигурантам запрещен въезд в государства Евросоюза, а их активы в этих странах заморожены.

Впервые персональные санкции были введены Евросоюзом 17 марта 2014 года, на другой день после “референдума” об аннексии Крыма Россией. После начала российской агрессии на востоке Украины санкционный список неоднократно расширялся. Санкции продлеваются каждые полгода.