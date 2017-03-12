Воскресенье, 12 марта 2017

В российское законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, позволяющие замедлять доступ к сайтам интернет-компаний, нарушивших российский закон. Как пишут “Ведомости”, ссылаясь на собственные источники, один из разработчиков проекта – Федеральная антимонопольная служба. Также в разработке участвуют Роскомнадзор и другие ведомства.

Сейчас, по данным собеседников издания, инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента. Вероятность введения такого регулирования очень велика, отмечают источники, и распространяться эта норма будет не только на иностранцев.

Идея родилась в ходе обсуждений дела “ФАС против Google”. В конце 2015 года служба признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания запрещала производителям мобильных устройств Android предустанавливать приложения конкурентов, один из которых, “Яндекс”, и пожаловался в ФАС. Служба оштрафовала Google на 438 миллионов рублей и предписала устранить нарушения, но Google этого не выполнила.

Руководитель службы Игорь Артемьев сообщил, что может применить иные меры к Google. “Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного”, – пообещал он. В конце февраля Google предложила Федеральной антимонопольной службе заключить мировое соглашение.

По словам источника, близкого к Госдуме, такого рода регулирование имеет право на существование. “Есть ряд иностранных интернет-компаний, зарабатывающих деньги в России, но не выполняющих наши законы. Это своего рода форма цивилизованного принуждения к диалогу”, – пояснил чиновник.

Ранее удалять противоправный контент по решениям российских судов отказались Facebook и Twitter. Роскомнадзор добился вечной блокировки в России социальной сети LinkedIn – суд признал ее нарушителем закона о персональных данных, но компания отказалась устранять нарушения.

Однако закрывать доступ к крупным ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере, как понижение скорости связи, рассказал источник, близкий к администрации президента.

Операторы уверены, что принятие таких поправок приведет к нарушению принципа сетевой нейтральности.

В конце февраля правительство внесло в Госдуму законопроект о блокировке зеркал запрещенных сайтов. Документом предлагается ввести в российское законодательство термин “производный сайт в сети интернет” и определить порядок внесудебного ограничения доступа к ним. Законопроект обяжет поисковики удалять из выдачи данные о заблокированных страницах, а также об их зеркалах.