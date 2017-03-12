Воскресенье, 12 марта 2017

Министр финансов Антон Силуанов предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость до 22 процентов, одновременно снизив страховые взносы до того же уровня. Как передает РБК, по словам министра, эта операция будет “нейтральной для бюджета”.

По мнению Силуанова, рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике. Двигаться же, считает он, нужно в “обратном направлении”.

“Мы видим, что чем больше мы повышает ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками”, – пояснил Силуанов.

Он также добавил, что Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей. “По НДС мы предлагаем сохранить преференции по НДС для отдельных отраслей – сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку – это те отрасли, которые сегодня работают “в серую”, которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги”, – добавил министр.

Как ранее писали “Ведомости”, идеологом нового подхода стал министр экономического развития Максим Орешкин. На рассмотрении находились несколько вариантов налогового маневра: снизить страховые взносы до 21 процента и повысить НДС до 21 процента, а также варианты “20/22″, “22/22″, “21/22″.

В ноябре вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Эта мера позволит эффективно бороться с бедностью. “У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем”, – сказала Голодец.