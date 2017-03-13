Понедельник, 13 марта 2017

Клининговые компании сегодня пользуются большим спросом, ведь спектр предлагаемых ими услуг очень широк. Это как комплексная уборка внутреннего помещения, так и прилегающей к зданию территории. Спрос рождает конкуренцию. А сотрудники фирм, специализирующихся на клининге, создают имидж своей компании не только качеством выполненной работы, но и своим внешним видом. Поэтому к выбору спецодежды для клининга нужно подходить очень серьезно.

Основное назначение спецодежды – защитить тело человека от воздействия опасных веществ и загрязнения. В состав моющих средств, применяемых в работе специалистами по клинингу, входят агрессивные химические вещества, способные вызвать раздражение или ожоги кожи. Поэтому спецодежда для клининга должна обезопасить человека.

Клининговый сотрудник выполняет разнообразную работу, связанную с активными действиями. Значит, спецодежда должна иметь свободный крой, чтобы не стеснять движения во время работы. Наиболее подходящими в таком случае будут комбинезоны, брючные костюмы. Халат или фартук как спецодежду лучше использовать в том случае, если надевать их на верхнюю одежду.

При выборе спецодежды для длительного использования, нужно учитывать материал, из которого она изготовлена. Он должен обладать несколькими важными качествами. Во-первых, быть прочным. Спецодежда подвергается ежедневной стирке. Любая компания захочет использовать спецодежду, материал которой устойчив к истиранию, несмотря на многократные стирки, сохранять свой цвет и форму. Во-вторых, во время уборки на спецодежду попадают различные химические вещества. Значит, должна использоваться ткань, отталкивающая воду, или пятна с такой униформы должны легко удаляться, не оставляя следов. Для этого подходят смесовые ткани типа Твил (с содержанием хлопка около 35 %) или полиуретан с добавлением нейлона, причем последняя ткань не мнется, прочная и эластичная, а одежда из нее сохраняет форму длительное время.

Существует вид разовой спецодежды, применяемой в определенных случаях. Сюда можно отнести не только бейсболки или ободки, но и халаты, фартуки, перчатки или нарукавники, бахилы. В этом случае одежда изготавливается из нетканого спанбонда или полиэтилена.

Соблюдая эти простые требования, не придется часто менять спецодежду, что дает всегда респектабельный вид ее работникам, а компания получает экономию денежных средств.

На спецодежду многие наносят логотип своей компании. Заботясь о престиже своей фирмы, необходимо позаботиться и о внешнем виде ее специалистов.