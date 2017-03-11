Суббота, 11 марта 2017

Судья подконтрольного России Армянского горсуда Крыма Татьяна Феденева оштрафовала бывшего члена крымскотатарского гражданского объединения “Аскер” Сеит-Ибраима Зайтуллаева на 5 тысяч рублей по уголовному делу о незаконном пересечении границы. О приговоре, вынесенном 9 марта, тогда же сообщила Крымская правозащитная группа.

Процесс прошел в одно заседание. После вынесения приговора Зайтуллаев был освобожден из-под стражи. При этом срок его содержания в СИЗО истекал как раз 9-го числа. Сняла ли Феденева с осужденного обязанность уплачивать штраф с учетом времени, отбытого в заключении, правозащитники не поясняют.

Максимальный штраф по части 1 статьи 322 российского УК, вмененной Зайтуллаеву, – 200 тысяч рублей. По этому обвинению возможны и более суровые санкции – вплоть до двух лет колонии.

19-летний гражданин Украины Зайтуллаев был задержан в ночь с 9 на 10 февраля, однако о его деле ФСБ объявила лишь 17-го числа. Как утверждалось, молодой человек пытался “пересечь границу в обход пункта пропуска”. В ходе опроса, передавала спецслужба, задержанный признался, что “больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана”, где “осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу”.

Позже “Россия-24″ продемонстрировала рассказ Зайтуллаева о том, что в батальоне им. Челебиджихана служат члены “Хизб ут-тахрир”, которые вербовали смертников для совершения самоподрыва на российском КПП в Джанкое.

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, основатель “Аскера” Ленур Ислямов подтвердил, что политзек был членом объединения, однако заметил, что два месяца назад его “освободили” от дел. Зайтуллаев, сообщил Ислямов собирался поступать в технологический институт на континентальной Украине, но очень скучал по родителям. “Он – еще ребенок”, – заметил основатель “Аскера”. Также Ислямов рассказал, что Зайтуллаев хороший музыкант.

Позже выяснилось, что незаконное постановление об отправке Зайтуллаева в СИЗО вынесла 11 февраля судья Киевского райсуда аннексированного Симферополя Татьяна Рубе, известная уже целым рядом неправосудных решений. Согласно части 1 статьи 108 российского УПК (заключение под стражу) Зайтуллаев вообще не мог быть арестован, поскольку ему вменили нетяжкое преступление и при этом у него есть постоянное место жительства в Крыму – в Джанкое. Рубе пояснила свое решение наличием оперативных данных о причастности молодого человека к некоей противозаконной деятельности, однако не уточнила, в чем эта причастность состояла. Кроме того, судья во время заседания запрещала адвокату Тарасу Омельченко общаться со своим клиентом, нарушая тем самым право Зайтуллаева на защиту.

18 февраля сообщалось, что силовики не намерены добиваться для Зайтуллаева реального срока. Во всяком случае, следователь заявлял, что не исключает для арестованного условного приговора.

В Армянский горсуд дело, как следует из его карточки на сайте учреждения, поступило уже 21 февраля.