Суббота, 11 марта 2017

При налете иракской авиации на Мосул погиб российский авиаинженер, являвшийся одним из ведущих технических экспертов “Исламского государства”. Об этом сообщают Iraqi News со ссылкой на Минобороны Ирака. Настоящее имя погибшего не приводится; указывается лишь его псевдоним – Абу Мухаммад ар-Руси.

Тогда же погибли еще двое иностранцев. Это гражданин Туниса и Франции Абу Умар аль-Фаранси, специалист по автоматизации, в прошлом менеджер Mercedes, и некий Абу Аиша, специалист по минам-ловушкам и вооружению беспилотников. Их настоящие имена, передает иракское Минобороны, также не известны.

Налет на район 17 июля, находящийся в западной части Мосула, был совершен в четверг. Авиация разбомбила штаб-квартиру ИГ.

Наземная операция против “Исламского государства” на севере Ирака продолжается с середины октября 2016 года. 1 ноября правительственные силы вместе с шиитами вошли в восточные районы Мосула – крупнейшего города, контролируемого джихадистами. В операции также участвует Пешмерга – армия Иракского Курдистана. Коалиция во главе с США поддерживает союзников ударами с воздуха.За два месяца иракские военные полностью освободили восточную часть города. Наступление на западный Мосул началось 19 февраля.