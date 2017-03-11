Суббота, 11 марта 2017

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара, получивший известность громкими антикоррупционными расследованиями, уволен после отказа подать по требованию администрации США заявление об отставке. Такую информацию чиновник сообщил в своем твиттере в субботу.

Как передает CNN, позже Бхарара выступил с заявлением, в котором среди прочего заметил: “Одной из основных характеристик юстиции является абсолютная независимость, и все время работы это был для меня руководящий принцип”.

Вместе с Бхарарой, сообщает телеканал, требования подать в отставку получили в пятницу еще 46 федеральных прокуроров – все, кроме и.о. замгенпрокурора Даны Бентея, а также Рода Розенштайна, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на этот пост. Не подчинился требованию только Бхарара.

В субботу Бентей позвонил своему подчиненному и поинтересовался, действительно ли тот отказывается подавать в отставку. Бхарара ответил утвердительно. Через некоторое время и.о. замгенпрокурора перезвонил чиновнику и сообщил, что Трамп его уволил.

За некоторое время до этого Трамп через своего помощника пытался сам связаться с Бхарарой. Однако Бхарара отказался от разговора. Он указал, что закон не разрешает действующим прокурорам общаться с президентом.

CNN отмечает, что требование подать в отставку, предъявленное Бхараре, было ударом исподтишка. В ноябре прошлого года, после своей победы на президентских выборах, Трамп встретился с прокурором Южного округа Нью-Йорка и на камеры заявил ему: “Я прошу вас остаться (в должности. – Ред.)”.

По словам сенатора-демократа от Нью-Йорка Чака Шумера, перед встречей Трамп позвонил ему и спросил, может ли, по его мнению, Бхарара работать на своем посту и далее. Шумер заверил, что это один из лучших прокуроров за всю историю штата.

Как заметил телеканалу источник, близкий к Трампу, встреча с Бхарарой была призвана продемонстрировать дружественное отношение избранного президента к Шумеру, который готовился возглавить оппозицию в Сенате. До этого Трамп много лет поддерживал Шумера. Однако теперь, когда сенатор стал лидером оппозиции, администрация США обвиняет демократическое меньшинство в блокировании президентской повестки дня.

Бхараре 48 лет, он иммигрант из Индии. В прошлом был главным юристом Шумера. На пост прокурора Южного округа Нью-Йорка Бхарару назначил в 2009 году предыдущий президент Барак Обама. Чиновник открыл уголовные производства о незаконных сделках и мошенничестве с ценными бумагами против десятков влиятельных банкиров. Также он активно занимался делами о коррупции политиков.

Власти России включили Бхарару в перечень “нарушителей прав россиян”, запретив ему въезд на территорию. Этот перечень был составлен в ответ на принятие США в апреле 2013 года первой версии списка Магнитского. Претензии Москвы вызвало участие прокурора в преследовании ряда граждан России, в том числе торговца оружием Виктора Бута и замешанного в контрабанде наркотиков Константина Ярошенко.

В апреле 2016 года Бхарара объявил о начале расследования по материалам Панамского архива.