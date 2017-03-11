Суббота, 11 марта 2017

Боевики российской “частной разведывательной компании” РСБ действовали на востоке Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, враждебного международно признанному правительству страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу РСБ Олега Криницына.

Всего в Ливии находились несколько десятков наемников из России. По словам Криницына, они занимались разминированием некоего промышленного объекта в местности близ Бенгази, незадолго до этого отвоеванной Хафтаром у исламистских повстанцев. Российские боевики прибыли в Ливию в прошлом году, а вернулись назад в феврале, выполнив свои задачи, рассказал глава РСБ.

Криницын отказался сообщить, сколько именно наемников действовали в североафриканской стране. Он сослался на коммерческую тайну. В то же время глава РСБ заметил, что для разминирования требовалось около 50 саперов, и еще столько же человек было необходимо для обеспечения безопасности работ.

Кто именно нанял его фирму и на каком объекте проводилось разминирование, Криницын также не уточнил. Не пояснил он и того, было ли привлечение российских наемников одобрено признанными ООН властями страны.

По словам Криницына, задачи участвовать в боях у него наемников не было. В то же время глава РСБ заметил, что после прибытия в Ливию их вооружили – каким оружием, он не сообщил. Как отмечает Reuters, ООН наложило эмбарго на поставки в эту страну оружия иным субъектам, кроме международно признанного правительства.

Таким образом, боевики были способны самостоятельно отражать атаки со стороны конфликтующих с Хафтаром групп. “Если мы подвергались нападению, то, конечно, вступали в бой, чтобы защитить собственные жизни и жизни наших клиентов, – рассказал Криницын. – Согласно военной науке за атакой должна последовать контратака. Это означает, что мы должны были уничтожить врага”.

Часть наемников, также рассказал глава РСБ, ранее побывали в Сирии. Однако там, по его словам, они также не выполняли боевых задач.

Криницын заявлял Reuters, что наемники в Ливию прибыли в рамках коммерческого соглашения. Однако, как заметили агентству источники в российских военных или околовоенных кругах, маловероятно, чтобы такая сделка состоялась без одобрения властей России.

Сам глава РСБ опроверг сотрудничество своей фирмы с российским Минобороны. В то же время он заявил, что компанию “консультировал” МИД России.

Признанные ООН ливийские власти заявили, что о присутствии в стране российских боевиков не осведомлены.

По мнению Reuters, наличие российских наемников в Ливии ясно указывает на то, что Кремль готовится подкрепить публичную дипломатическую поддержку Хафтара поддержкой силовой. При этом, передает агентство со ссылкой на работающих в Москве дипломатов иностранных государств, в российском руководстве нет единого мнения по ливийскому вопросу.

МИД выступает за то, чтобы Хафтар заключил союз с международно признанным правительством Ливии. Между тем Минобороны, а также ряд чиновников администрации президента, хотят, чтобы фельдмаршал взял под контроль всю свою страну. Они утверждают, что именно Хафтар сумеет вновь объединить Ливию, которая после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи фактически распалась на ряд регионов, которые контролируются различными враждующими друг с другом группировками.

В последнюю неделю, передает агентство, силы Хафтара ведут бои с соперничающим формированием за контроль над средиземноморскими нефтяными терминалами в Эс-Сидре и Рас-Лануфе.

В ноябре прошлого года Хафтар посетил Москву и встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. В декабре он поднялся на борт российского авианосца (вероятно, имеется в виду “Адмирал Кузнецов”) и провел по видеосвязи переговоры с главой Минобороны Сергеем Шойгу. В последние недели в Россию были отправлены на лечение 100 раненых боевиков Хафтара.

Криницын – бывший офицер пограничной службы ФСБ. Участвовал в боях на таджикско-афганской границе. Как утверждается на сайте РСБ, в штате компании состоят “офицеры запаса разведывательных служб армии и силовых подразделений, аналитики, журналисты, юристы и переводчики”. В числе предлагаемых услуг – “стимуляция должника к возврату дебиторской задолженности”, “информационные войны”, “решение нестандартных ситуаций и задач”.