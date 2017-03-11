Суббота, 11 марта 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов. Об этом сообщает Reuters. Эрдоган сказал, что Нидерланды ведут себя как банановая республика, и подверг критике европейские страны, за то что они не осудили официальную Гаагу за выдворение турецких министров.

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал правительство приостановить отношения с Нидерландами. “Этот вопрос не имеет никакого отношения к референдуму. Это национальный вопрос. Долг любой политической партии – независимо от того, правая она или левая, – защищать права Турции. Мы готовы его исполнить”, – цитирует политика Hürriyet Daily News.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече с соотечественниками во французском городе Мец, вслед за Эрдоганом обвинил официальную Гаагу в фашизме. “Нидерланды называют центром демократии, но я бы поставил такое определение в кавычки, потому что на самом деле это центр фашизма”, – сказал чиновник. Он заверил, что Турция будет продолжать давление на Нидерланды до тех пор, пока не получит извинений.

Между тем нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что сделает все, чтобы уменьшить конфронтацию, которую он назвал худшим событием из случившихся с его страной за многие годы. Идею извинений он назвал “странной”. “Этот человек (Эрдоган. – Ред.) вчера представил нас фашистами, а страну – нацистской. Я намерен погасить конфликт, но приносить извинений не буду”, – пояснил он.

В ночь на воскресенье нидерландская полиция разогнала несколько сот живущих в стране турок, собравшихся у своего консульства в Роттердаме. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни. К разгону были привлечены конные подразделения, а также полицейские с собаками и водометами.

11 марта правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Оно заявило, что визит чиновника в Роттердам несет общественную опасность.

Турецкие власти планировали провести серию митингов с участием министров, чтобы убедить проживающих в Европе соотечественников поддержать изменения в Конституцию на референдуме, намеченном на 16 апреля. Однако мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение митинга в связи с трудностью обеспечения безопасности и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИДа участвовать в нем.

После этого Чавушоглу пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну. В Гааге на это заметили, что в такой ситуации “достижение разумного решения невозможно”.

Эрдоган заявил, что власти Нидерландов “столь же робки, сколь трусливы”, и назвал отказ впустить Чавушоглу “пережитками нацизма и фашизма”.

Временного поверенного в делах Нидерландов в Анкаре Дана Хёйсингу вызвали в МИД Турции в связи с инцидентом.

Позже в субботу полиция остановила в Роттердаме автомобиль с турецким министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя. Она приехала из Германии и намеревалась попасть в консульство Турции, около которого ее ожидали несколько десятков соотечественников.

10 декабря 2016 года правящая в Турции Партия справедливости и развития внесла в парламент проект поправок в действующую Конституцию страны, которые расширяют полномочия президента. Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще двумя годами раньше, вскоре после своего избрания президентом. Сторонники изменения Конституции уверяют, что это упростит систему управления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что предлагаемые изменения спасут страну от попыток переворота.

Поправки упраздняют пост премьера и расширяют законодательные и исполнительные полномочия президента. Глава государства получает возможность назначать и снимать с постов министров, а также лишать должности членов Верховного суда. Кроме того, исключается запрет совмещать президентский пост с руководством политической партией. Однако за Великим национальным собранием сохраняется право инициировать судебные разбирательства в отношении главы государства. Для открытия разбирательства соответствующий запрос должен получить поддержку более половины депутатов.

21 января нынешнего года Великое национальное собрание приняло поправки в Конституцию. Однако числа голосов не хватило, чтобы они вступили в силу без проведения референдума.