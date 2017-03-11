Эрдоган призывает ввести санкции против Нидерландов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов. Об этом сообщает Reuters. Эрдоган сказал, что Нидерланды ведут себя как банановая республика, и подверг критике европейские страны, за то что они не осудили официальную Гаагу за выдворение турецких министров.
Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал правительство приостановить отношения с Нидерландами. “Этот вопрос не имеет никакого отношения к референдуму. Это национальный вопрос. Долг любой политической партии – независимо от того, правая она или левая, – защищать права Турции. Мы готовы его исполнить”, – цитирует политика Hürriyet Daily News.
Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече с соотечественниками во французском городе Мец, вслед за Эрдоганом обвинил официальную Гаагу в фашизме. “Нидерланды называют центром демократии, но я бы поставил такое определение в кавычки, потому что на самом деле это центр фашизма”, – сказал чиновник. Он заверил, что Турция будет продолжать давление на Нидерланды до тех пор, пока не получит извинений.
Между тем нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что сделает все, чтобы уменьшить конфронтацию, которую он назвал худшим событием из случившихся с его страной за многие годы. Идею извинений он назвал “странной”. “Этот человек (Эрдоган. – Ред.) вчера представил нас фашистами, а страну – нацистской. Я намерен погасить конфликт, но приносить извинений не буду”, – пояснил он.
В ночь на воскресенье нидерландская полиция разогнала несколько сот живущих в стране турок, собравшихся у своего консульства в Роттердаме. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни. К разгону были привлечены конные подразделения, а также полицейские с собаками и водометами.
11 марта правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Оно заявило, что визит чиновника в Роттердам несет общественную опасность.
Турецкие власти планировали провести серию митингов с участием министров, чтобы убедить проживающих в Европе соотечественников поддержать изменения в Конституцию на референдуме, намеченном на 16 апреля. Однако мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение митинга в связи с трудностью обеспечения безопасности и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИДа участвовать в нем.
После этого Чавушоглу пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну. В Гааге на это заметили, что в такой ситуации “достижение разумного решения невозможно”.
Эрдоган заявил, что власти Нидерландов “столь же робки, сколь трусливы”, и назвал отказ впустить Чавушоглу “пережитками нацизма и фашизма”.
Временного поверенного в делах Нидерландов в Анкаре Дана Хёйсингу вызвали в МИД Турции в связи с инцидентом.
Позже в субботу полиция остановила в Роттердаме автомобиль с турецким министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя. Она приехала из Германии и намеревалась попасть в консульство Турции, около которого ее ожидали несколько десятков соотечественников.
10 декабря 2016 года правящая в Турции Партия справедливости и развития внесла в парламент проект поправок в действующую Конституцию страны, которые расширяют полномочия президента. Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще двумя годами раньше, вскоре после своего избрания президентом. Сторонники изменения Конституции уверяют, что это упростит систему управления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что предлагаемые изменения спасут страну от попыток переворота.
Поправки упраздняют пост премьера и расширяют законодательные и исполнительные полномочия президента. Глава государства получает возможность назначать и снимать с постов министров, а также лишать должности членов Верховного суда. Кроме того, исключается запрет совмещать президентский пост с руководством политической партией. Однако за Великим национальным собранием сохраняется право инициировать судебные разбирательства в отношении главы государства. Для открытия разбирательства соответствующий запрос должен получить поддержку более половины депутатов.
21 января нынешнего года Великое национальное собрание приняло поправки в Конституцию. Однако числа голосов не хватило, чтобы они вступили в силу без проведения референдума.