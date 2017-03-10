Пятница, 10 марта 2017

Захваченные в плен боевиками ЛНР разведчики действительно служат в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в заявлении командования Сил специальных операций ВСУ. Сколько человек попали в плен, не уточняется.

“В отличие от военно-политического руководства Российской Федерации, Украина не отказывается от своих воинов-разведчиков, которые в ходе выполнения заданий по специальной разведке были схвачены представителями террористических организаций”, – отмечается в документе.

Подчеркивается, что разведчики выполняли штатные задачи. “Эти задачи не связаны с подрывной деятельностью и не несут угрозы мирному населению”, – говорится в заявлении.

Украина инициирует обращение к международным правозащитным организациям, СММ ОБСЕ и другим структурам с просьбой “обеспечить соблюдение человеческого отношения и скорого возвращения домой военнослужащих ВС Украины, которые попали в руки террористов на подконтрольной им территории Луганской области”. В Киеве настаивают на проведении независимой медицинской экспертизы, в том числе “по выявлению результатов применения психотропных веществ” к захваченным военным.

Связь с украинскими разведчиками была потеряна 11 февраля. В пятницу “власти ЛНР” опубликовали видеозаписи допросов двоих пленных и заявили, что украинских военных считают причастными к убийству “начальника управления народной милиции” Олега Анащенко.

“В ходе проведения сотрудниками Министерства внутренних дел комплекса оперативно-разыскных мероприятий по г​орячим следам в кратчайшие сроки были установлены и задержаны лица, причастные к теракту”, – заявил “министр внутренних дел ЛНР” Игорь Корнет. По его словам, задержанные были украинскими диверсантами, которые были направлены на территорию самопровозглашенной республики по заданию Службы безопасности Украины.

4 февраля в Луганске был взорван автомобиль Анащенко. Оба находившихся в машине человека погибли.В “прокуратуре ЛНР” сразу же заявили, что подрыв совершила украинская диверсионно-разведывательная группа. “В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп”, – сказал представитель “прокуратуры” ЛНР.

Власти ДНР и ЛНР всегда возлагают на СБУ ответственность за убийства и покушения на деятелей самопровозглашенных республик. В частности, так было в случае с командиром батальона боевиков “Сомали” Михаила Толстых (Гиви). 8 февраля он был убит в своем кабинете в Донецке выстрелом из реактивного пехотного огнемета “Шмель”. 16 октября 2016 года в Донецке был убит командир батальона боевиков “Спарта” Арсений Павлов (Моторола). Когда боевик поднимался в свою квартиру, в кабине лифта или рядом с ней сработала заложенная самодельная бомба. В покушении также обвинили “украинских диверсантов”.