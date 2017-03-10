Источник в мэрии Нью-Йорка: Чуркин умер от сердечного приступа
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, криминальные версии не рассматриваются. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя городских властей Нью-Йорка, имеющего доступ к сведениям управления судмедэкспертизы. Чиновник не был уполномочен разглашать эту информацию и разговаривал с агентством на условии анонимности.
После смерти Чуркина было сделано вскрытие, однако оно не помогло установить точную причину смерти. Судмедэкспертам потребовалось сделать дополнительные исследования.
В пятницу в управлении судмедэкспертов Нью-Йорка заявили, что не будет обнародовать данные о причине и обстоятельствах смерти Чуркина, чтобы “соблюсти международное законодательство и протокол”. Еще 24 февраля Госдепартамент США потребовал, чтобы причины смерти Чуркина не раскрывались, поскольку “дипломатический иммунитет продолжает действовать и после смерти”.
В российской миссии при ООН приветствовали такое решение, как “полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета”. Комментировать публикацию Associated Press в дипмиссии отказались.
20 февраля, за день до своего 65-летия, Чуркин скоропостижно скончался в своем офисе в Нью-Йорке. Его тело было доставлено в Россию. Дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.
24 февраля исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН был назначен Петр Ильичев, занимавший должность первого заместителя Чуркина. В центральном аппарате МИДа Ильичев занимал должности в Департаменте Африки и Департаменте международных организаций. С 2012 года работал в постпредстве России при ООН.