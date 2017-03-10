Пятница, 10 марта 2017

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, криминальные версии не рассматриваются. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя городских властей Нью-Йорка, имеющего доступ к сведениям управления судмедэкспертизы. Чиновник не был уполномочен разглашать эту информацию и разговаривал с агентством на условии анонимности.

После смерти Чуркина было сделано вскрытие, однако оно не помогло установить точную причину смерти. Судмедэкспертам потребовалось сделать дополнительные исследования.

В пятницу в управлении судмедэкспертов Нью-Йорка заявили, что не будет обнародовать данные о причине и обстоятельствах смерти Чуркина, чтобы “соблюсти международное законодательство и протокол”. Еще 24 февраля Госдепартамент США потребовал, чтобы причины смерти Чуркина не раскрывались, поскольку “дипломатический иммунитет продолжает действовать и после смерти”.

В российской миссии при ООН приветствовали такое решение, как “полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета”. Комментировать публикацию Associated Press в дипмиссии отказались.

20 февраля, за день до своего 65-летия, Чуркин скоропостижно скончался в своем офисе в Нью-Йорке. Его тело было доставлено в Россию. Дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.

24 февраля исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН был назначен Петр Ильичев, занимавший должность первого заместителя Чуркина. В центральном аппарате МИДа Ильичев занимал должности в Департаменте Африки и Департаменте международных организаций. С 2012 года работал в постпредстве России при ООН.