Четверг, 9 марта 2017

В 1801-м золото Лондона сыграло огромную роль в убийстве Павла I, а в 1916-м британская разведка подтолкнула к падению русскую монархию – английская агентура, как признается Би-би-си, была причастна к убийству Григория Распутина… На протяжении XIX и ХХ веков Москва и Лондон наносили друг другу удары на всех мировых театрах. Именно в этот период борьбы британцы разработали и самое страшное свое оружие – идеологию русофобии, в формировании которой поучаствовали и русский эмигрант Герцен, и немецкие эмигранты Маркс и Энгельс… Людям, росшим на стихах Теннисона и фильмах об “атаке легкой кавалерии”, когда 25 октября 1854 года при Балаклаве сложил головы цвет английской аристократии, должно быть хорошо известно, что Крым – это Россия и никак иначе.

Егор Холмогоров, публицист

Я вспомнил о дороге под Балаклавою. Мне случилось ехать туда из Севастополя осенью. Дорога была такая же невыносимая. Ямы, бугры, рытвины, косогоры; все разбито, взбудоражено; вдруг, не доезжая верст пяти до города, мы покатились, как по скатерти. Что это значит? – спросил я ямщика, – отчего дорога здесь такая великолепная? – Агличин сделал. – Какой агличин? – А вот как война была, так они и устроили эту дорогу, чтобы возить по ней было легче свои припасы. Меня бросило в жар при этих словах. Господи, Боже мой! Англичане под неприятельскими ядрами, на чужой земле, случась нечаянно и не думая оставаться, сочли нужным, полезным и возможным сделать дорогу даже на короткое время, а мы, хозяева, не могли собраться в продолжение многих лет устроить как-нибудь эти сообщения!

Михаил Погодин (1800-1875), историк и публицист. Цит. по: Дамир Соловьев (сост.). “Русские писатели и публицисты о русском народе”